Gyurcsány a szövetségeseire sincs tekintettel, hatalomvágyánál talán csak az egója nagyobb

A 2022-es hatalmas választási vereséget követően láthatólag 2023-ban sem talált magára a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal. Az elmúlt évben az ellenzék vezetője nem tudott komoly eredményeket felmutatni, mindössze saját pártja pozicionálásával volt elfoglalva, amely mostanra a teljes ellenzék megkerülhetetlen szereplője lett.

Az évértékelővel és várható tartalmával kapcsolatban a Magyar Nemzet megkereste az Alapjogokért Központ kutatási igazgatóját, Tóth Eriket, aki arra emlékeztetett, hogy Gyurcsány Ferenc tavalyi értékelése is csupán arról maradt „emlékezetes”, hogy influenzásan állt ki a DK kongresszusa elé.

Gyurcsány minden más szempontból hozta a kötelező, de kissé már unalmas elemeket: hűséget fogadott Brüsszelnek, háborúpárti ellenzéki testtartásukról tett tanúbizonyságot és nem átallt Magyarország szuverenitásáért aggódni úgy, hogy közben már akkor tudni lehetett, a guruló dollárok egészen a DK-ig eljuthattak

– jelentette ki Tóth Erik, majd elmondta: ezek után az idei évértékelő beszéd jelentősége erősen megkérdőjelezhető. Egyrészt azért, mert ezt a műfajt Orbán Viktor honosította meg 1999-ben, másrészt azért, mert mindenki tudja már évek óta, hogy mire készül a DK: az ellenzék totális leuralására.

Ez zajlik most is, a DK magyarországi ellenzéken belül betöltött szerepéről és erejéről tanúskodik, hogy Gyurcsány Ferencnek elég volt egy interjúban üzennie Karácsony Gergelynek, és a főpolgármester rögtön elkezdte „hazafias kötelességét” teljesíteni.

A 2024-es értékelő a DK domináns baloldali pozíciójának ágyaz meg: Gyurcsány terve, hogy az EP-választáson mindenkit lenyomjon a szövetségesei közül, és erre jó esélye is van.

Érdektelenségbe fulladt az árnyékkormány

Lapunk kérdésére, miszerint lehet-e a beszéd nyomán átrendeződésre számítani a baloldalon, a kutatási igazgató kifejtette: teljesen felesleges átrendeződésre várni ott, ahol mindig ugyanaz a forgatókönyv valósul meg. Az újonnan érkezők rendre Gyurcsány-ellenesnek mutatkoznak, így volt ez Fekete-Győr Andrással és így van ez most a Momentum elnökével, Donáth Annával is.

Ők mindig elmondják, hogy nem lesznek egy listán a bukott miniszterelnökkel, majd csatlakoznak a DK politikai akcióihoz, így a hétvégi megmozdulásukhoz is. Ráadásul nem csak az igazmondási képességük hiányában hasonlítanak rá: Fekete-Győr András a bizonyíték arra, hogy nemcsak Gyurcsány Ferenc esetében, hanem a baloldal egészét tekintve igaz az az állítás, miszerint az ő esetükben a bűnöknek sincs következményük, míg a jobboldalon a hibáknak is van

– emelte ki az elemző, majd hozzátette: az elmúlt években tapasztaltak alapján kijelenthető, hogy Gyurcsány Ferenc hatalomvágyánál talán csak az egója nagyobb, ugyanis beszédeiben rendre saját vízióiról és az általa alapított DK előretörésének szükségességéről szónokol, miközben fittyet hány a baloldali szövetségeseire, mert pontosan tudja, hogy képtelenek felvenni a DK-val a versenyt.

Többek között azért, mert ők fontos politikai pozíciókat foglaltak el: a közelgő EP-választás kapcsán mindenkinek kristálytiszta, hogy a DK egy szupranacionális, nemzeti szuverenitás felett álló Európa-projekt híve. Ezzel egy stabil, bár a magyarok körében kisebbségi álláspontot képviselnek, míg a többiek mondandója ehhez képest kevésbé értelmezhető

– jelentette ki a szakértő. Szerinte biztosak lehetünk benne, hogy Gyurcsány Ferenc hatalmas politikai innovációként fog az érdektelenségbe fulladt árnyékkormányról beszélni, és elképzelhető, hogy Varju Lászlót is megpróbálja piedesztálra emelni, akit garázdaság miatt ítélt el a bíróság. Emellett a számára most oly fontossá vált közvetlen elnökválasztás is szóba fog jönni, amit akkor, amikor a baloldal hatalmon volt, került, mint ördög a tömjénfüstöt.

Amiről nem beszél

Tóth Erik szerint azonban könnyebb megmondani, hogy miről nem fog szólni Gyurcsány évértékelője. A bukott miniszterelnök a szakértő szerint biztosan nem fog beszélni a saját, 2006-es eseményekkel kapcsolatos felelősségéről, ellenben megpróbálja majd bármiféle erkölcsi és morális alap nélkül is kritizálni a pozícióikról lemondott jobboldali politikusokat. Nem fog a guruló dollárokról és a magyar nemzeti szuverenitás elárulásáról sem értekezni, ellenben a törvényesen eljáró Állami Számvevőszéket kritikával fogja illetni, holott mindenki számára világos 1990 óta, hogy külföldről sem közvetve, sem közvetlenül nem megengedett kampányt finanszírozni.

Az Állami Számvevőszék héten bemutatott jelentése ugyanis igazolta, amit eddig is tudni lehetett: Márki-Zay Péter szervezetén keresztül illegális pénzek érkeztek a baloldal kampányába.

A Demokratikus Koalíció céljaival kapcsolatban a szakértő elmondta, a következő évben a párt és Gyurcsány számára egyaránt első számú lesz a saját pozícióik megtartása és erősítése.

Az önkormányzati választáson arra törekednek, hogy a 2019-es eredményüket, polgármestereiket és képviselőiket meg tudják tartani. Az EP-választás fontosságát számukra az adja, hogy a tisztán listán eredmények a 2026-os országgyűlési választásig hivatkozási ponttá fognak merevedni: aki itt jól szerepel, az lesz ezúttal is az ellenzéki együttműködés meghatározó szereplője

– mondta el az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója.