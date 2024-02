Hallgat a baloldal a Soros-pénzekről

Korányi Dávid is utalt rá, beszélt róla, hogy Sorostól érkezhettek a források a baloldal támogatására egy lehetséges kormányváltáshoz. Korányi még azzal is eldicsekedett, hogy az USA-ban az „501 – (C) (4)” besorolás lehetővé teszi számukra annak elhallgatását, kik is támogatták a tengerentúl bejegyzett NGO-t.