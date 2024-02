Hatalmas alvilági fegyverarzenálra bukkant a rendőrség, itt vannak a legújabb fejlemények

Noha információink szerint a rengeteg lőfegyver között három olyan típusú is volt, amit Döcher György lelövésénél használtak, az eljárás során tisztázták, hogy ezeket a fegyvereket nem használták semmilyen, eddig ismertté vált alvilági leszámolásnál, így sem a Döcher-gyilkossághoz, sem pedig a dunaszerdahelyi vérengzéshez nem köthetők. Utóbbi két üggyel egyébként Tureket hozták összefüggésbe a hatóságok.

Kivégezték az alvilág hóhérját

Döcher Györgyöt és testőrét 1999. február 2-án délelőtt 11 óra tájban egy sötét, hosszú kabátot, fején kapucnit, arcán sálat viselő férfi gyilkolta meg a XV. kerületi Palotás presszóban. A bérgyilkos vélhetően egy 7.65-ös, cseh gyártmányú Scorpion géppisztolyból adott le húsz lövést. Egyik áldozatát tarkón, a másikat szembe lőtte. Döcher felesége és az asztalnál ülő negyedik férfi sértetlen maradt. A leszámolás alig néhány másodpercig tartott, majd a gyilkos sietve távozott.

A Csontkezű, illetve az alvilág hóhéra gúnynéven emlegetett Döcher likvidálásával kapcsolatban több verzió is napvilágot látott, felmerült egy meghiúsult fegyverüzlet miatti konfliktus, valamint titkosszolgálati szálakat is pedzegettek. Utóbbit azért, mert a gyilkosság helyszínén a katonai elhárítás több munkatársa is ott volt, ám a szerepüket tisztázták a nyomozásban.