Karácsonyék tovább játszanak a tömegközlekedők türelmével?

Újabb járatokra terjeszti ki a hétköznap esti időszakra érvényes első ajtós felszállási rendet a BKK február 12-től, hétfőtől: a 31-es, a 32-es, a 66-os és a 66B, a 97E és a 169E, a 123-as és a 123A, valamint a 244-es buszokra – a hétvégékkel és ünnepnapokkal megegyezően – hétköznap esténként is csak az első ajtónál lehet felszállni. A végállomásokról 20 óra után induló buszokon a járművezetők már az utazás megkezdése előtt ellenőrzik a jegyeket és a bérleteket, és megtagadják a felszállást azoktól, akik nem tartják be az utazási feltételeket – írta a Magyar Nemzethez eljuttatott közleményében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A BKK közlésével ellentétben a forgalmasabb járatoknál nem a komfortérzet növekedését segítette az utasok sorban állása az első ajtónál, és ennek többen hangot is adtak. Forrás: Facebook/Vitézy Dávid

A Telex a BKK-közleménnyel ellentétben arról értesült, hogy a felemás fogadtatás miatt a BKK-n belül felvetődött, hogy február közepétől megszakítják az (esti és hétvégi) első ajtós felszállási rend bevezetésének tervezett programját Budapesten. A lap szerint a forgalmasabb járatoknál pont nem a komfortérzet növekedését segítette az utasok sorban állása az első ajtónál, és ennek többen hangot is adtak. Mint korábban beszámoltunk róla: BKK év elején jelentette be, hogy a fővárosban hétköznap estékre is kiterjeszti az első ajtós felszállási rendet január 19-től. A tervek szerint március közepétől hétköznap este nyolc óra után, illetve hétvégén és ünnepnapokon a buszokra és a trolikra csak az első ajtónál lehet felszállni.

A közlekedési vállalat azzal indokolta az első ajtós felszállási rend teljes kiterjesztését, hogy így biztonságosabb és komfortosabb lesz az utazás.

Azt nem említették, hogy ez az intézkedés egyértelműen a menetdíjbevételre is jótékony hatással lesz.

Rezeg a léc Karácsony alatt?

Nem ez lenne az első, hogy Karácsonyék megszorító intézkedést vonnak vissza a BKK-nál. Emlékezetes: a főpolgármester korábban visszavonatta a járatritkítást, de ragaszkodott az utasokat vágásérett pulykához hasonlító BKK-vezérhez. Karácsony Gergely akkor a Facebook-posztjában arról írt, büszke rá, hogy olyan emberekkel dolgozhat együtt, mint Walter Katalin. A járatritkításokat bevezető BKK-vezér azt mondta, hogy a járatritkításról szóló egyeztetésekbe nehéz lett volna bevonni az utasokat, mivel

az olyan, mintha hálaadás előtt megkérdeznék a pulykát, hogy mi legyen vele.

Walter benyújtotta a lemondását, Karácsony azonban nem fogadta el. A napokban ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi tanácsadója a Magyar Nemzetnek azt nyilatkozta, hogy Karácsony kapcsán attól tarthatnak a baloldali politikusok, hogy rájuk ég, összefüggésbe hozzák őket a főpolgármester botrányaival, ez lehet az oka a a főpolgármesteri jelöltállítás körül zajló baloldali szembenállásoknak. A főpolgármesternek lenne oka tehát visszavonni a népszerűtlen intézkedést.