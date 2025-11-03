ÚjpestLabdarúgó NB Idiósgyőr

Az Újpest diósgyőri győzelme fordulópont lehet? A csapat vezetőedzője elárulta a választ

A labdarúgó NB I 12. fordulójában vasárnap kiesési rangadót játszott a hazai pályán szereplő DVTK és az Újpest. Bár a Diósgyőr vezetett, az Újpest higgadt maradt, és már az első félidőben fordított. A hazaiak egy teljes félidőt emberelőnyben játszottak, a hajrában mégis a lila-fehérek találtak a kapuba, és 3–1-re nyertek. A lefújás után a fővárosiak vezetőedzője elárulta, mit kért a forduló előtt kiesőhelyen álló csapatától.

Jogos volt az újpestiek öröme, a győzelmükkel elkerültek a kieső helyről az NB I-ben
Nagy tervekkel vágott neki az Újpest a bajnokságnak, azonban az első teljes kör után a lila-fehérek mélypontra kerültek, és a kiesést jelentő tizenegyedik helyről várták a DVTK elleni mérkőzést. A diósgyőriek joggal bíztak abban, hogy az előző fordulóban a Paks ellen aratott bravúrgyőzelem és a Szeged elleni kupatovábbjutás után folytatódik a jó sorozatuk. Erre minden esélyük meg is volt, vezettek a mérkőzésen, és az első félidő végén emberelőnybe kerültek. De ez is kevés volt a sikerhez, és 3-1-re kikaptak.

Az Újpest az első félidőben megfordította a Diósgyőr elleni idegenbeli mérkőzését, majd a második félidőben emberhátrányban növelte előnyét
Az Újpest edzője egy célt tűzött ki a csapat elé

A találkozó után a hazaiak vezetőedzője érthetően elégedetlen volt az eredménnyel. Vladimir Radenkovic a mérkőzés után elmondta, hogy bár kézben tartották a találkozó első periódusát, két figyelmetlenségből is gólt kaptak. Külön kiemelte, hogy amióta a Diósgyőr kispadján ül, először volt mérges a játékosaira, mivel a harmadik gól előtt nagyot hibáztak.

A két belső védőnk az ellenfél tizenhatosáig futott előre, amivel az egész pályát üresen hagyták, az ellenfél leggyorsabb játékosa így el tudott futni, és egy kontratámadás végén gólt szerzett

– mondta a lefújás után.

Damir Krznar arcán még a lefújás után is látszott a feszültség, bár csapata a győzelemmel elkerült a kiesést jelentő helyről. Az újpesti vezetőedző elárulta, hogy egyetlen céljuk volt a mérkőzésen, és azt a játékosai teljesítették.

Egyetlen kérés és elvárás volt a csapat felé: küzdjenek, harcoljanak, taktikailag, technikailag szinte mellékes, milyen módon, de nyerjék meg a mérkőzést 

– fogalmazott a sajtótájékoztatón.

A mérkőzésről készült összefoglalóból kiderül, hogy a lila-fehérek trénere mit látott a meccs után játékosai arcán, és arról is beszélt, hogy a győzelem fordulópontot hozhat-e csapatának.

 

