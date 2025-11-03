Törökországorosz turistaidegenforgalomrekord

Elárasztották az orosz turisták a török tengerpartot – rekordokat dönt a turizmus

Soha nem látott bevételeket hoz Törökországnak az orosz turizmus: az orosz vendégek száma és költése is drámaian megugrott az elmúlt években. A török tengerparti városok ma gyakorlatilag fürdenek az orosz pénzben, mondta el lapunknak Kiss Róbert Richard turisztikai szakember.

Szabó István
2025. 11. 03. 4:55
Illusztráció Orosz nyelvű tábla a Vathia Gonia strandon, Ayia Napában, Cipruson, 2025. október 18-án Forrás: NurPhoto/AFP
A török tengerparti szállások még most október végén, november elején is tele vannak orosz turistákkal, akik jól fizető és megbecsült vendégek.

Törökország
Orosz turisták tömegei Törökországban (Fotó: Anadolu Ajansi)

A török idegenforgalomnak jelenleg a motorja az Oroszországból érkező turizmus, ugyanis az orosz vendégek valósággal elárasztották a török tengerparti üdülőhelyeket

– mondta lapunknak Kiss Róbert Richard turisztikai szakértő, a Kodolányi Egyetem dékánja. 

A szakember rámutatott: az orosz utazási irodák szövetsége alapján mintegy 17,4 millió orosz turista ment külföldre nyaralni az elmúlt évben, és közülük egyre többen választják Törökországot.

Kiss Róbert Richard (Forrás: kissrobertrichard.com)

Nagyon sok orosz dönt úgy tehát továbbra is, hogy mennek világszerte utazni és üdülni. Ez korántsem állt le, de az Európai Unió területére, mint tudjuk, ez igen macerás, ezért megváltoztak az orosz utazási preferenciák

– hangsúlyozta a szakember.

Törökország a nagy nyertes

Törökország a nagy nyertese lett az Európában nem szívesen látott orosz turistáknak. Az ország a szakértő szerint egyébként már korábban is felkapott volt az oroszok között.

Jelenleg azt látjuk, hogy ebből a 17,4 millió oroszból 6,7 millió Törökországba utazik. Ez óriási szám. Ha belegondolunk, hogy például mennyi turista érkezik egy átlagos közép-kelet-európai országba, akkor azt kell mondanom, hogy ezzel a 6,7 millió turistával Törökország igencsak jól jár

– fejtette ki a szakértő.

Törökország után az orosz turisztikai palettán a második helyen az Egyesült Arab Emirátusok van, a harmadik pedig Kína.

Tourists ride camels at a desert resort in Dubai at sunset on October 19, 2025. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)
Turisták tevék hátán lovagolnak egy sivatagi üdülőhelyen Dubajban naplementekor (Fotó: AFP/Jewel Samad)

Dubajban nagyon sok orosz él, ott villát is vásárol és be is fektet nagy számban. Kína kedveltsége újdonság, korábban inkább Európába utaztak az orosz turisták. Így Kína is nagy nyertese lett az orosz turizmusnak. Ami még nagyon sokat profitál az orosz turistákból, az Thaiföld

– hangsúlyozta a turisztikai szakember.

Pattayán például az ingatlankereskedők közül nagyon sokan már oroszul kínálják az ingatlanokat, mert fizetőképes kereslet az úgy tűnik van. Emellett pedig az Indiai-óceán gyöngyszeme, a Maldív-szigetek is jól jár az orosz turisták európai kiszorulásával.

Jó turista az orosz turista

A kutatások is alátámasztják, hogy az orosz vendégek általánosságban az ott-tartózkodásuk alatt egy átlagos közép-európai turistánál jóval többet költenek, de még a németekhez képest is. Azt szokták mondani, hogy az orosz és a japán vendégek azok, akik sokat költenek és tovább maradnak. Ezt a magyarországi adatok is alátámasztják.

– mondta Kiss Róbert Richard.

MALDIVES, MALDIVIAN AIR TAXI, ASSURE EN HYDRAVION LA LIAISON ENTRE LES ILES (Photo by MICHEL RENAUDEAU / ONLY WORLD / Only France via AFP)
Légitaxi transzport a Maldív-szigeteken (Fotó: AFP/Michel Renaudeau)

A szakértő szerint az orosz turisták tehát nemhogy eltűntek, de egyre többen vannak – csak már nem Európában.

Oda mindössze egymillió orosz látogat csak már, más fontos desztinációkon költik a pénzüket. Alanya és Antalya Törökországban pedig hihetetlenül népszerű lett az orosz turisták körében.

A general view of the Mediterranean Sea bay is seen in Alanya, Turkey, on November 5, 2024. (Photo by Michal Fludra/NurPhoto) (Photo by Michal Fludra / NurPhoto via AFP)
A Földközi-tenger öblének látképe a török Alanyában (Fotó: NurPhoto/AFP/Michal Fludra)

Rekordévet zár Törökország

A török idegenforgalom története legsikeresebb éveit éli.

Nem véletlen, hogy Törökország soha nem zárt még olyan jó évet, mint most. A koronavírus előtti adatokhoz képest is sorra döntögeti a török idegenforgalom a rekordokat, ami az oroszoknak köszönhető

– összegezte Kiss Róbert Richard.

Borítókép: Illusztráció Orosz nyelvű tábla a Vathia Gonia strandon, Ayia Napában, Cipruson, 2025. október 18-án (Fotó: NurPhoto/AFP)


 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

