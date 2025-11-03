Elárasztották az orosz turisták a török tengerpartot – rekordokat dönt a turizmus

Törökország a nagy nyertes

Törökország a nagy nyertese lett az Európában nem szívesen látott orosz turistáknak. Az ország a szakértő szerint egyébként már korábban is felkapott volt az oroszok között.

Jelenleg azt látjuk, hogy ebből a 17,4 millió oroszból 6,7 millió Törökországba utazik. Ez óriási szám. Ha belegondolunk, hogy például mennyi turista érkezik egy átlagos közép-kelet-európai országba, akkor azt kell mondanom, hogy ezzel a 6,7 millió turistával Törökország igencsak jól jár

– fejtette ki a szakértő.

Törökország után az orosz turisztikai palettán a második helyen az Egyesült Arab Emirátusok van, a harmadik pedig Kína.

Turisták tevék hátán lovagolnak egy sivatagi üdülőhelyen Dubajban naplementekor (Fotó: AFP/Jewel Samad)

Dubajban nagyon sok orosz él, ott villát is vásárol és be is fektet nagy számban. Kína kedveltsége újdonság, korábban inkább Európába utaztak az orosz turisták. Így Kína is nagy nyertese lett az orosz turizmusnak. Ami még nagyon sokat profitál az orosz turistákból, az Thaiföld

– hangsúlyozta a turisztikai szakember.

Pattayán például az ingatlankereskedők közül nagyon sokan már oroszul kínálják az ingatlanokat, mert fizetőképes kereslet az úgy tűnik van. Emellett pedig az Indiai-óceán gyöngyszeme, a Maldív-szigetek is jól jár az orosz turisták európai kiszorulásával.