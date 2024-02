Ezért határolódtak el Karácsonytól a baloldali pártok

A szakértő elmondta: Karácsony Gergelynek valós párttámogatottsága nincs, így a párszázalékos pártok tudják, hogy a regnáló főpolgármester mögé csak akkor éri meg beállni, ha támogatják a – baloldali viszonylatban – jelentősebb pártok is.

A baloldali pártok elhatárolódásának okai

„Karácsony kapcsán attól is tarthatnak a baloldali politikusok, hogy rájuk ég/összefüggésbe hozzák őket a főpolgármester botrányaival” – mondta ifj. Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász szerint fontos szempont lehet a baloldali pártoknál, hogy

a NAV nyomozást folytat Karácsony Gergely 99 Mozgalmának finanszírozása ügyében.

A Lánchidat az eredetihez képest kevesebb műszaki tartalommal, ötmilliárd forinttal drágábban újították fel. Az üggyel kapcsolatban ráadásul bűncselekmény gyanúja is felmerült, közel egymilliárd forintot vehettek fel készpénzben.

Karácsony Gergelyék „budapesti lakógyűlés” elnevezésű konzultációját több ponton is elmarasztalta az adatvédelmi hatóság: a konzultációban részt vehettek akár 14 éves gyerekek is.

A Századvég jogi tanácsadója szerint néhány hónappal a választás előtt arcvesztés nélkül nehéz már kilépni Karácsony Gergely mögül, azonban ő maga akár vissza is léphet – ahogy tette ezt a legutóbbi miniszterelnök-jelöltsége esetében is.

Az alkotmányjogász szerint a feszültségek valósnak tűnnek a baloldalon.

Hozzátette: bár a DK többé-kevésbé igyekszik – és valamennyire tudja is – kontroll alatt tartani az ellenzéki térfélen zajló diskurzust.

A Momentum taktikája

A Századvég jogi szakértője kifejtette: a felmérések szerint a fővárosi biztos szavazók közel egynegyede DK-s volt egy év végi felmérés szerint, azonban az ellenzéki pártok közül a Momentum követi a DK-t, vagyis nagyjából minden hatodik biztos szavazó momentumos lehet Budapesten. Mint mondta, a Momentum rövid távon kevéssé bízhat ezeknek az erőpozícióknak a megfordításában, de azért igyekeznek erőt mutatni az „óbaloldallal” szemben,

így például Zuglóban a jelenleg regnáló szocialista polgármesterrel szemben a Momentum Rózsa Andrást indítja.

A szakértő elmondta: bár a Momentum a szavak szintjén elhatárolódik, és a saját útját járja, ha érdekei úgy kívánják, továbbra is hajlandó kompromisszumra. Példaként megemlítette, hogy a párt visszaléptette saját jelöltjét, Kerpel-Fronius Gábort az V. kerületben. A szakértő kifejtette: a Momentum, élén Donáth Annával, azzal próbál politikai tőkét kovácsolni, hogy – miközben a nemzeti kormányt támadja – kritikával illeti Gyurcsányt és megpróbál a szavak szintjén elhatárolódni tőle.

Mit jelentene a baloldalnak a főpolgármesteri pozíció elvesztése?

A szakértő szerint a régebbi választások számos tanulsággal is szolgálhatnak: a 2002-es önkormányzati választáson ugyan Demszky nyert 46,7 százalékos eredménnyel, az MSZP külön főpolgármester-jelöltje elvitt több mint 13 százalékot, Schmitt Pál, a polgári oldal jelöltje pedig 36 százalékot szerzett. Mint mondta, a 2006-os főpolgármester-választáson másfél százalékpontot rávert Tarlósra Demszky, de a négy évvel korábbi baloldali hozzáállás, megosztottság 2006-ban már a polgári oldal által támogatott, független Tarlós győzelmét hozta volna.

A baloldal esélye tehát a fenti tendenciák ismétlődése esetén egyértelműen csökkenhet, az ellenzék ma is alappal tarthat a szavazatok megosztásától.

„Már korábban, 2019-ben Puzsér Róbert és főpolgármester-jelöltségét is kifejezetten fideszes érdekként igyekezett beállítani a balliberális sajtó” – mondta Lomnici. Mint kifejtette, Karácsony Gergely népszerűsége továbbra is magas, de folyamatosan csökken. A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint 37 százalékon áll, azonban még Vitézy Dávid nem erősítette meg, hogy indulna a főpolgármesteri címért, és a kormánypártok sem jelentették be a jelöltjük személyét – ezen információk hiányában Vitézy Dávidot és a fideszes jelöltet is 20-25 százalék közé mérik.

A főváros elvesztésével nemcsak az önkormányzati közhatalom gyakorlásától, hanem számos, barátoknak kiosztott pozíciótól is elesne a baloldal.

„Mindezek mellett óriási presztízsvesztés is lenne, hiszen a baloldal rendszerint hivatkozik Budapestre a saját bástyájaként, ahol a »felvilágosult, demokrácia iránt elkötelezett« emberek hisznek bennük, és őket támogatják” – zárta gondolatait a szakértő.

