A kínai kapcsolat

Az amerikai elnökök beiktatáskor elmondott beszédét megíró tucatnyi elemző feltehetőleg nemcsak minden mondatot, hanem szinte minden szótagot úgy alkot meg, hogy annak „üzenete” minél egyértelműbbé tegye a világ számára a birodalom globális stratégiáját. Amikor tehát Donald Trump januári beiktatásakor úgy fogalmazott, hogy személyesen jó viszonyban van az orosz és a kínai elnökkel, és minél hamarabb szeretne egy hármas találkozót, akkor ezzel azt deklarálta, hogy az amerikai birodalom belátta, csak egy amerikai, orosz, kínai együttműködési rendszer képes stabilizálni a ma meglehetősen instabil világot.

A Henry Kissinger által a hetvenes években megfogalmazott alapdoktrína, miszerint az amerikai birodalomnak mindig jobb viszonyban kell lennie az oroszokkal és a kínaiakkal, mint azoknak egymással, ma is érvényes, ám az elmúlt évtized során öngyilkos módon minden amerikai adminisztráció mindent megtett annak érdekében, hogy ez pont fordítva legyen, vagyis ő maga provokálta ki azokat a folyamatokat, amelyek mára szinte egymásba olvasztották a kínai és az orosz birodalmat.

Donald Trump mint a globális hatalmi cirkusz új porondmestere most azt a feladatot kapta, hogy minél rövidebb idő alatt korrigálja ezt az amerikai világbirodalom számára végzetes stratégiát. Ez azért rendkívül kényes folyamat, mert a világ stabilitását ugyan valóban csak egy tartós „háromtest” birodalom adhatná, és Donald Trump ezt igyekszik is megteremteni, de közben mindezt úgy kellene véghez vinnie, hogy jelentősen gyengítse az orosz–kínai együttműködést, helyreállítva a Kissinger által megfogalmazott doktrína stratégiai talapzatát. (És persze az sem árt, ha nemcsak az orosz–kínai együttműködés gyengül, hanem Oroszország és Kína is. Tudomásul kell venni, hogy egy ilyen triumvirátus stabilitást ad a világnak, de közben maga a hármas mindig instabil lesz, mert állandóan jelen van és lesz a „kísértés”, hogy ketten összefogjanak a harmadik ellen. Ez talán lehangolóan hangzik, de egy mindent elpusztító globális háborúnál azért kicsit előnyösebb opció.)