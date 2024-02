Magyarországtól Brazíliáig elér a dollárbaloldalt pénzelő Action for Democracy keze

Ugyanígy Szlovákiában is alulmaradt az A4D lobbija, ahol a liberális holdudvarhoz tartozó szervezeteket támogatott. Ugyanakkor a liberális Progresszív Szlovákia elveszítette a tavalyi választásokat. Felvidéki forrásokból a Mediaworks úgy tudja, számos magyar nemzetiségű szavazó a Progresszív Szlovákiának kedvező felmérések miatt voksolt végül a győztes szlovák pártra, a Smerre, ami azt is eredményezte, hogy a Magyar Szövetség nem jutott be a pozsonyi parlamentbe.

Amint arról a Magyar Nemzet beszámolt korábban,

a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) azzal a céllal jött létre, hogy megvédje Magyarország politikai, gazdasági és kulturális önrendelkezését.

Kiemelt feladata, hogy felhívja a magyar társadalom és a politikai döntéshozók figyelmét a külföldi befolyásolási kísérletekre. Ennek érdekében saját hatáskörben és más állami szervekkel együttműködve vizsgálatokat folytathat, ezek eredményét pedig a nyilvánosság elé tárja.