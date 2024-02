Még erősebb légierőt tervez a honvédség, további Gripenek és taktikai szállítók érkezhetnek 2035-ig

Nemcsak a vadászrepülő-flotta, hanem a szállító repülőgépek száma is növekedni fog, és megérkezhetnek 2024-ben az első új generációs sugárhajtású kiképzőgépek is – számolt be a légierő kapcsán jól értesült Lhsn.hu a Facebook-oldalán.

A Gripenek bevetésre indulnak Forrás: Honvédelmi Minisztérium

A lap emlékeztet,a Gripeneket gyártó svéd SAAB sajtóközleménye szerint a Honvédelmi Minisztérium aláírta azt a szerződést, mely újabb négy JAS–39 vadászrepülőgép beszerzésére tett pontot. Hozzáteszik: jó ideje ismert, hogy hazánk bővíteni kívánja vadászrepülőgép-flottáját, és egyesek már azt is tudni vélik, hogy a gépek elkészültek számunkra a korábbi években, ez idáig csupán a szerződéskötésre vártak – olyannyira, hogy a múlt évben már egyes katonai ütemezési tervekben is szerepelt, hogy 2024-ben megérkezik a négy új repülőgép, ezzel 18-ra bővítve a flotta darabszámát.

Ami igazán érdekes és friss információ, hogy a lap által hivatkozott ütemezési terv szerint középtávon, az említett négy JAS–39C-n kívül további Gripenekkel bővülhet a magyar légierő, elérve a korábbi hírekben szereplő kétszázados, ezred nagyságú méretet a harcászati repülőegység.

2030-után beérkezik újabb 16 darab Gripen vadászrepülőgép melyet jó eséllyel a SAAB mostani közleménye is megerősíthet, mint írták, 2035-ig és utána is készen állnak a magyar Gripen-flotta támogatására

– fogalmaz a cikk.

A lap szerint ugyan csak idénre várható az ütemterv szerint az első és a második KC–390-es szállító repülőgépe is a honvédségnek. Ami új információ, hogy

a haderőtervezés további két rámpás, taktikai katonai szállító repülőgép érkezésével számol 2028-ban.

A további Gripenek és KC–390-esek esetében a kommentben a szerző azt is megjegyzi, hogy nem tudni, létezik-e ezek megvásárlására szándéknyilatkozat, szerződés, vagy csak az ütemezési tervben szerepelnek.

Próbarepülés után landol a brazil Embraer gyári repterén az első magyar KC–390-es Fotó: CLAUDIO CAPUCHO/Magyar Honvédség

Azt is megjegyzik, hogy 2024 a légierőben a kecskeméti alakulat számára hozza a legtöbb újdonságot, ugyanis szintén idén érkezhet meg az első négy L–39NG új generációs sugárhajtású kiképzőgép is.

A honvédségi ütemterv szerint – mely egyébként egy nyilvános előadáson is látható volt – úgy tervezik, hogy további 4 NG érkezik 2025-ben és újabb négy gép majd csak 2028-ban.

A 14 darab JAS–39 C/D Gripen korszerű, szuperszonikus vadászgéppel rendelkező magyar légierő jelenleg Szlovénia, Szlovákia és szükség esetén Horvátország légvédelmében is részt vesz, illetve rotációs rendszerben a balti légtérrendészeti misszióban, így a géppark bővítése szükségszerű. Már a két éve kirobbant orosz–ukrán konfliktus előtt szó volt a kecskeméti Puma század gépeinek darabszámemeléséről.

A pápai katonai repülőtérre áttelepült géppár riasztást kap Fotó: HM Zrínyi Nonprofit Kft./honvedelem.hu/Luka Dániel

Az akkori védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos, Maróth Gáspár úgy nyilatkozott: a katonai tervekben szerepel egy újabb harci repülőszázad létrehozása a honvédségen belül, de erről akkor még döntés még nem született.

Mint azt a Magyar Nemzet is megírta: a svéd és a magyar állam között pénteken aláírt szerződés szerint a meglévő 14 JAS–39 Gripen többcélú harcászati repülőgép mellé további négy JAS–39C érkezik. A felek a flotta bővítése mellett a 2026-ban lejáró lízingszerződés utáni együttműködésről is szerződést írtak alá. A svédek által nyújtott logisztikai szolgáltatások tíz évvel meghosszabítják, valamint folytatják a kiképzési együttműködést.

A legmagasabb szinten folytak tárgyalások a katonai együttműködés megerősítéséról Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter azt is bejelentette, hogy „a mesterséges intelligenciát alkalmazó Kiválósági Központ jön létre a Honvédelmi Minisztérium és a Saab svéd hadiipari vállalat között létrejött együttműködési megállapodás alapján”.

A svéd fél részt vesz a többi közt a Magyar Légierő harcászati repülőképessége, illetve az azt támogató üzemeltetési kapacitások virtuális kiképzési szükségleteinek fejlesztésében is. Ehhez kapcsolódóan, a központban pilotprojektként indul el a mesterséges intelligencia alkalmazásával támogatott karbantartási képzés.

Borítókép: A Magyar Honvédség három JAS–39 vadászbombázója kötelékben repül (Fotó: Koszticsák Szilárd)