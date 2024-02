Több mint száz embercsempész-autót gyűjtöttek össze a déli határ környékéről

Összesen 139 bejelentést kaptak és ennyi roncsot is vittek el február 6-ig – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal sajtószolgálata a Délmagyar.hu-val. A bejelentések Ásotthalom, Balástya, Bordány, Mórahalom, Öttömös, Röszke, Ruzsa, Üllés, Zákányszék térségéből érkeztek, azonban Szegednek ez az idő sem volt elég arra, hogy cselekedjen. A város ugyan tett egy bejelentést, de amikor a szállítók kimentek a megadott helyszínre, nem találták a kocsit. Ráadásul Szegedről a rendelet hatályba lépése, azaz november 16-a óta ez az egy bejelentés érkezett. Pedig a városban a szokásos magára hagyott kocsik mellett akadnak nyilvánvalóan embercsempészetre használt járművek is. A kormányhivatal szerint a legrosszabb helyzet egyébként Ásotthalom és Mórahalom térségében alakult ki, de több tucat jármű sorakozott az 55-ös út közelében is.