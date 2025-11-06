Elvis Presley és az 1956-os forradalom

A műsor, amelyben Elvis fellépett, az USA legnézettebb műsora volt akkoriban. Elsősorban szórakoztató jellegű. Fő műsoridőben, este 20 órakor kezdődött, egy órán át tartott

Elvis Presley. forrás: Wikimedia Commons

Elvis fellépésére tömegek voltak kíváncsiak a televízióban

Rock, opera, kabaré, varieté- mindenféle szórakoztató műfaj teret kapott benne. Elvis Presley először 1956. szeptember 9-én, másodszor 1956. október 28-án, harmadszor 1957. január 6-án szerepelt. Elvis Presley ekkor 21 éves volt, látta a budapesti utcai harcokról a felvételeket, a bátor szabadságharcosokat, majd a magyar menekülteket. Mindez nagy hatással volt rá. Elvis általában tartózkodott attól, hogy politikai nyilatkozatot tegyen, ez az alkalom kivételes volt.

A műsor vezetője így konferálta fel Elvis Presley dalát:

„Ez a fiatalember őszintén a szívén viseli a magyarok megsegítését. Arra kér mindannyiunkat az országban, hogy ne feledkezzünk meg a rászorulókról, és segítsünk, amilyen módon csak tudunk. Még a ma esti fellépése előtt is arra buzdított, hogy küldjünk adományokat a templomoknak, a Vöröskeresztnek és más segélyszervezeteknek. Most pedig elénekel egy dalt, amely – ahogy ő fogalmazott – pontosan azt a hangulatot fejezi ki, amit szeretne megteremteni: „Béke a völgyben.”

Ezután énekelte el Elvis Presley a Peace in the Walley című számot. Elvis Presley a Rock and Roll királya. 1935-ben szegény cslaádba született Tupelóban, Missisipiben.

Elvis Presley a Billboard Magazin hirdetésében. 1956. Forrás: Wikimedia Commons.

Elvis zenei pályája felívelőben volt

Elvis karrierje 1954-től ívelt felfelé, ekkor a Sun Recordsnál jelent meg elős lemeze. That's All Right és a Blue Moon of Kentucky című számaival nagy sikert aratott. Zenéjében a bluest, countryt és gospelt egyesítette.

Kivételes énekhangja utánozhatatlan mind a mai napig, őstehetség volt. Jellegzetes csípőmozgásával, hajviseletével lázadónak számított, ezért is lett rendkívüli népszerű. Kultikus megjelenésével a szabadság szimbóluma lett.

Zenésztársaira is óriási hatással volt.

1956-ban jelent meg lemeze, a Heartbreak Hotel az RCA Recordsnál, mely óriási sikert aratott, így nagy várakozás előzte meg fellépését a televíziós showban is. Ő népszerűségét a legjobbra fordította, arra, hogy felébressze az amerikai nép szolidaritását a magyarok iránt.