Elvis Presley és az 1956-os forradalom

Elvis Presley énekes az 1956-os forradalom leverése után egyedülálló módon fejezte ki szolidaritását a magyar néppel. Elvis Az Ed Sullivan Show 1957. január 6-i adásában énekelte el a „Peace In the Valley” című számot a magyar forradalom tiszteletére, melynek hatására amerikaiak millió adakoztak a magyar forradalom megsegítésére.

Tóth Eszter Zsófia
2025. 11. 06. 14:12
Elvis Presley
Elvis Presley Forrás: Wikimedia Commons
A műsor, amelyben Elvis fellépett, az USA legnézettebb műsora volt akkoriban. Elsősorban szórakoztató jellegű. Fő műsoridőben, este 20 órakor kezdődött, egy órán át tartott

Elvis Presley. forrás: Wikimedia Commons
Elvis fellépésére tömegek voltak kíváncsiak a televízióban

Rock, opera, kabaré, varieté- mindenféle szórakoztató műfaj teret kapott benne. Elvis Presley először 1956. szeptember 9-én, másodszor 1956. október 28-án, harmadszor 1957. január 6-án szerepelt. Elvis Presley ekkor 21 éves volt, látta a budapesti utcai harcokról a felvételeket, a bátor szabadságharcosokat, majd a magyar menekülteket. Mindez nagy hatással volt rá. Elvis általában tartózkodott attól, hogy politikai nyilatkozatot tegyen, ez az alkalom kivételes volt.

A műsor vezetője így konferálta fel Elvis Presley dalát:

 

„Ez a fiatalember őszintén a szívén viseli a magyarok megsegítését. Arra kér mindannyiunkat az országban, hogy ne feledkezzünk meg a rászorulókról, és segítsünk, amilyen módon csak tudunk. Még a ma esti fellépése előtt is arra buzdított, hogy küldjünk adományokat a templomoknak, a Vöröskeresztnek és más segélyszervezeteknek. Most pedig elénekel egy dalt, amely – ahogy ő fogalmazott – pontosan azt a hangulatot fejezi ki, amit szeretne megteremteni: „Béke a völgyben.”

Ezután énekelte el Elvis Presley a Peace in the Walley című számot.  Elvis Presley a Rock and Roll királya. 1935-ben szegény cslaádba született Tupelóban, Missisipiben. 

Elvis Presley a Billboard Magazin hirdetésében. 1956. Forrás: Wikimedia Commons.
Elvis zenei pályája felívelőben volt

Elvis karrierje 1954-től ívelt felfelé, ekkor a Sun Recordsnál jelent meg elős lemeze. That's All Right és a Blue Moon of Kentucky című számaival nagy sikert aratott. Zenéjében a bluest, countryt és gospelt egyesítette. 

Kivételes énekhangja utánozhatatlan mind a mai napig, őstehetség volt. Jellegzetes csípőmozgásával, hajviseletével lázadónak számított, ezért is lett rendkívüli népszerű. Kultikus megjelenésével a szabadság szimbóluma lett.

 Zenésztársaira is óriási hatással volt.

1956-ban jelent meg lemeze, a Heartbreak Hotel az RCA Recordsnál, mely óriási sikert aratott, így nagy várakozás előzte meg fellépését a televíziós showban is. Ő népszerűségét a legjobbra fordította, arra, hogy felébressze az amerikai nép szolidaritását a magyarok iránt.

Ed Sullivan. forrás: Wikipedia
Mi történt mindeközben 1957. január 6-án Budapesten? A magyar kronológia kiemelte, hogy ezen a napon a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány nyilatkozatot adott ki, amelyben az 1956-os eseménysort ellenforradalomnak nevezte és a Nagy Imre kormány árulása nyitott utat az ellenforradalom előtt. 

Ugyanezen a napon Budapestre érkezett Roger Gallopin, a Nemzetközi Vöröskereszt főtitkára, hogy ellenőrizze a Vöröskereszt adományainak szétosztását. A látogatás végén január 9-én Gallopin köszönőlevelet írt a Vöröskeresztnek, kiemelte, hogy a magyarok csodálatos munkát végeztek az adományok szétosztásában.

Elvis rendkívüli népszerűségnek örvendett Magyarországon is

Elvis a forradalom leverése után népszerű lett Magyarországon, olyannyira, hogy az 1950-es évek végén az Elvis Presley frizura számított menőnek a fiatal fiúk között. Később, lányának, Lisa Marie Presleynek születéséről tudósított az Esti Hírlap újság 1968-ban. Sőt egy magyar énekes, Komár László önmagát a magyar Elvisként is reklámozta, számait is énekelte. Működtek Elvis Presley rajongói klubok is. Az Elvis Presley életét bemutató egész estés filmet tömegek nézték meg a magyar moziban 1983-ban.

Elvis Presley. forrás: Wikimedia Commons
Elvis szolidaritása a forradalom mellett el volt titkolva Magyarországon, jóval a rendszerváltás után, 2004-ben lett széles körben ismert. 

2011-ben Elvis Presleyt e nemes gesztusáért Budapest díszpolgárává választották és parkot is elneveztek róla a fővárosban. 

Emlékét ma Magyarországon tribute zenekar és hasonmások is őrzik.
 

 

Elvis Presley magyar forradalom melletti kiállásának jelentősége:

1. ráirányította a figyelmet arra, milyen fontos a magyar forradalom menekültjeinek segítése,

2. bátran kiállt a szabadság ügye mellett,

3. zenéjévelő maga is a szabadság szimbóluma lett.

