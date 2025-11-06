Két ruhadarabot is találtak a csónakban, amely a rejtélyes körülmények között eltűnt körösladányi férfié lehet

A hajó egy gallyra felakadva ringott a vízen, a csónakban pedig két ruhadarabot látott a horgász. A csónakot a közeli csárdaszállási kikötőbe vontatta, ahol az ottaniak jelezték, hogy majd igyekeznek megkeresni a tulajdonosát. Az ötvenéves férfit, akié a csónak lehet, a rendőrség már jó néhány napja keresi, ráadásul több tűzesettel is összefüggésbe hozható. A településen ugyanis még hétfőn kigyulladt két ingatlan, és leégett egy autó is.