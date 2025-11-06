Napok óta keresnek egy eltűnt körösladányi férfit – adta hírül a Beol. Úgy tűnik azonban, hogy most fordulat jöhet az ügyben, ugyanis feltehetően az ő csónakját találta meg egy horgász a Hármas-Körösön, a Sebes- és a Kettős-Körös összefolyásától néhány száz méterre.
Két ruhadarabot is találtak a csónakban, amely a rejtélyes körülmények között eltűnt körösladányi férfié lehet
Az ötvenéves férfit, akié a csónak lehet, a rendőrség már jó néhány napja keresi.
A hajó egy gallyra felakadva ringott a vízen, a csónakban pedig két ruhadarabot látott a horgász. A csónakot a közeli csárdaszállási kikötőbe vontatta, ahol az ottaniak jelezték, hogy majd igyekeznek megkeresni a tulajdonosát. Az ötvenéves férfit, akié a csónak lehet, a rendőrség már jó néhány napja keresi, ráadásul több tűzesettel is összefüggésbe hozható. A településen ugyanis még hétfőn kigyulladt két ingatlan, és leégett egy autó is.
További Belföld híreink
Külön érdekes, hogy a tulajdonosnak nyoma veszett. Az eset részleteit a Beol cikkében olvashatja.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Váratlan fordulat: Horn Gábor cáfolta Magyar Péter állítását a Tisza újabb adatbotrányáról
A baloldali elemző szerint amatőr hibát követhettek el a Tisza Pártnál.
Újabb rejtélyes haláleset a Jakab-hegy közelében
Még nem tudják, ki lehet az elhunyt férfi.
Elfogták a rendőrök a férfit, aki a Teleki téren késelte meg az élettársát
Sikeres volt a hajtóvadászat.
Milliókat csaltak ki egy idős nőtől azzal, hogy a lánya bajba került Budapesten
A szélhámosok utasítására a táskát a kertkapura akasztotta az áldozat.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Váratlan fordulat: Horn Gábor cáfolta Magyar Péter állítását a Tisza újabb adatbotrányáról
A baloldali elemző szerint amatőr hibát követhettek el a Tisza Pártnál.
Újabb rejtélyes haláleset a Jakab-hegy közelében
Még nem tudják, ki lehet az elhunyt férfi.
Elfogták a rendőrök a férfit, aki a Teleki téren késelte meg az élettársát
Sikeres volt a hajtóvadászat.
Milliókat csaltak ki egy idős nőtől azzal, hogy a lánya bajba került Budapesten
A szélhámosok utasítására a táskát a kertkapura akasztotta az áldozat.