Két ruhadarabot is találtak a csónakban, amely a rejtélyes körülmények között eltűnt körösladányi férfié lehet

Az ötvenéves férfit, akié a csónak lehet, a rendőrség már jó néhány napja keresi.

Forrás: Beol2025. 11. 06. 14:11
illusztráció Forrás: Pexels
Napok óta keresnek egy eltűnt körösladányi férfit – adta hírül a Beol. Úgy tűnik azonban, hogy most fordulat jöhet az ügyben, ugyanis feltehetően az ő csónakját találta meg egy horgász a Hármas-Körösön, a Sebes- és a Kettős-Körös összefolyásától néhány száz méterre. 

A hajó egy gallyra felakadva ringott a vízen, a csónakban pedig két ruhadarabot látott a horgász. A csónakot a közeli csárdaszállási kikötőbe vontatta, ahol az ottaniak jelezték, hogy majd igyekeznek megkeresni a tulajdonosát. Az ötvenéves férfit, akié a csónak lehet, a rendőrség már jó néhány napja keresi, ráadásul több tűzesettel is összefüggésbe hozható. A településen ugyanis még hétfőn kigyulladt két ingatlan, és leégett egy autó is. 

Külön érdekes, hogy a tulajdonosnak nyoma veszett. Az eset részleteit a Beol cikkében olvashatja. 

