Újabb rejtélyes haláleset a Jakab-hegy közelében

Alig higgadtak le a kedélyek a Jakab-hegyen talált harminc emberi maradvány híre után, máris újabb tragédia rázta meg Pécset. Egy ismeretlen férfi holttestét találták meg a város területén, a rendőrség egyelőre nem tudta azonosítani az elhunytat.

2025. 11. 06. 14:22
Újabb hátborzongató felfedezés tartja izgalomban a baranyai vármegyeszékhely lakóit. A rendőrség tájékoztatása szerint november 5-én egy ismeretlen férfi holttestére bukkantak Pécs területén. Az ügy különös részletei miatt a nyomozók most a lakosság segítségét is kérik – az elhunyt személyazonossága ugyanis ismeretlen. A haláleset körülményeiről eddig annyi derült ki, hogy a férfi közepes testalkatú, körülbelül 160 centiméter magas volt. Személyi iratot, ékszert vagy bármilyen azonosításra alkalmas tárgyat nem találtak nála. Ruházata részben épen maradt, kék felsőt viselt, arcszőrzete őszes és rövid volt – írta az Origo.

Újabb rejtélyes haláleset

A holttesten súlyos égési sérüléseket találtak, amelyek miatt a rendőrség egyelőrenem tudta megállapítani a szemszínt, de a fogazat sem alkalmas az azonosításra. A Pécsi Rendőrkapitányság ezért ismeretlen személyazonosságú holttest ügyében indított eljárást. A hatóság kéri, hogy aki a leírás alapján információval rendelkezik az elhunytról, hívja a 112-es segélyhívó számot.

Az eset különösen azért keltett nagy figyelmet, mert Pécs környékén az utóbbi hetekben már történt egy másik, rejtélyes ügy is. Október végén túrázók harminc emberi maradványra bukkantak a közeli Jakab-hegyen, a híres Pálos kolostor közelében.

A kirándulók eleinte csak néhány csontdarabot vettek észre, ám hamar kiderült: sokkal többről van szó. A helyszínen harmincnál is több ember maradványát találták meg, amelyek a vizsgálatok szerint valóban emberi eredetűek. A rendőrség azonnal lezárta a területet, a szakértők pedig megkezdték a csontok azonosítását.

