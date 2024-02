A nyomozás eddigi beszerzett adatai arra utalnak, hogy az egyik felügyelő kifejezetten kereste a kapcsolatot a fogvatartottak rokonaival, akiket telefonon, de akár személyesen is igyekezett pénz átadására rávenni, amelyért cserébe hivatali kötelességének megszegését ígérte. Az egyik elkövető hatvanezer forintot vett át azért, hogy mobiltelefont és gyógyszert csempésszen be egy fogvatartottnak, míg a másik felügyelő két elítéltnek vitt be telefonokat 170 ezer forintért cserébe.