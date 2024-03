A baloldali szavazók nemet mondtak a guruló dollárokra + videó

Látszik az, hogy még a baloldali választók is mennyire távol állnak a baloldali politikusok és politikáról gondolkodók elképzeléseitől – mondta Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője. – Nemrég vitáztam egy baloldali elemzővel, aki azt kommunikálta, hogy milyen jó, hogy jött be külföldi pénz az ellenzékhez, mert így volt forrás erre a kiváló politikai projektre. Azt mondtam neki, hogy nem tudom, hogy ebben mi a jó, hiszen ez azt jelentette, hogy a magyarok nyakába egy bábkormányt akartak ültetni. És most már azt is tudjuk, hogy ki: a kiszivárgott anyagokból kiderült, hogy a pénz nagy része Soros Györgytől jött – jegyezte meg.