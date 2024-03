Egy bűzös borz sem csinál ilyet: erős jelzőkkel reagáltak a baloldali véleményvezérek Magyar Péter legújabb akcióira

Kedden délelőtt Magyar Péter nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amelyen ő maga és Varga Judit hallható, és amelyet még a házasságuk idején készített. Ahogy korábban megírtuk, a Magyar által kedd reggel közzétett hangfelvételből egy dolgot lehetett megtudni: valakik valamikor javasolták az ügyészségnek, hogy húzzanak ki valamit valamilyen ügyészségi iratokból, de az ügyészség független, ezért ahogy Magyar fogalmaz, „már nem tudták kiszedni az iratokból”.

A hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után Varga Judit két megdöbbentő Facebook-posztjában is reagált a megosztott hangfelvételre. Bejegyzéseiben arról számol be, Magyar a házasságuk alatt megfélemlítette és zsarolta, noha volt férje tagadta Varga állításait. Magyar Péter aztán estére tüntetést szervezett, amelyen fel is szólalt, és többek között Polt Péter legfőbb ügyész lemondását követelte. Az egész napos történéseket több ismert véleményvezér is kommentálta a baloldalról, ezekről a Mandiner készített összefoglalót.

Lónak a pömpölője ez eddig

– reagált Stumpf András publicista első indulatból a történésekre.

Majd mint aki hirtelen kijózanodott, revideálta korábbi nézőpontját, és már úgy gondolta, mégsem egészen az említett „lópömpölőről” van szó. Mint fogalmazott: „Kicsit elhamarkodtam az ítéletalkotást. Miért? Mert ha valaki azt mondja be, hogy az igazságügyi miniszer maffiának nevezte a kormányt, amelyből nem lehet kijönni, aztán ehhez hasonló sincs a felvételen, akkor az bizony lófüttynek tűnik első hallásra. Ha ráadásul a maffiás állítással éppen ellentétes értelmű kijelentés hangzik el a miniszteri szájból, még kisebbnek látszik a lópikula. Márpedig Varga Judit azt mondja rajta, hogy Polt nem ura az ügyészségnek sem, az tehát mindenféle beavatkozási kísérletek ellenére is normálisan működik.”

Magyari Péter, a Válasz online munkatársa a Partizánban arról beszélt, hogy az őszödi beszéd egy strukturális hazugságot mutatott be, Magyar hangfelvételén viszont nem erről van szó.

Hont András véleményvezér azzal kapcsolatban, hogy Magyar nyilvánosságra hozta a titokban Varga Juditról rögzített hangfelvételt, úgy fogalmazott:

Ilyet a saját gyerekei anyjával nemhogy tisztességes ember, de úgy általában ember, sőt foltos hiéna vagy bűzös borz sem csinál.

Később, a nap folyamán újabb Facebook-poszttal jelentkezett. Ebben azt írta: „Miközben nézem azoknak a megnyilvánulásait, akik a metoo nevű illiberális bolsevikforradalom idején ugráltak rajtam (köztük olyanét, akivel szabályosan üvöltöztem a szerkesztőségben), arra gondolok, hogyha Marton László nem azt mondja, hogy puszild meg, hanem hozzávág egy csomó könyvet a fiatal nőhöz, akiről mikor kiderül, hogy nem azért szállt be a kocsiba, hogy megpuszilja, akkor Marton nem hazaviszi, hanem bezárja a szuterénba, nos, akkor lehet, hogy a rendező még ma is élne.”

Végtére is mi van abban, ha valaki egy orbánistát könyvekkel dobál? Csak azt akarja, hogy művelődjön, nem?

– tette hozzá Hont.

Kósa András, a Szabad Európa újságírója és a Népszava korábbi munkatársa látványos következetlenségre hívta fel a figyelmet. „Azt elhisszük neki (Varga Juditnak – a szerk.), hogy Tóni belenyúlt az iratokba, de azt nem, hogy a férje verte. Fő a következetesség.”

A DK-hoz köthető Nyugati Fény tulajdonosa, Mandula Viktor a Facebookján fogalmazott meg azzal kapcsolatban kritikát, hogy sokan hitetlenkedve reagáltak Varga Judit posztjaira, amelyben a volt igazságügyi miniszter arról mesélt, hogyan zsarolta és félemlítette meg házasságuk idején Magyar Péter.

Az élet bizony néha bonyolultabb, mint ahogy azt hinni szeretnénk. Akit eddig differenciálatlanul gonosznak láttunk, arról is kiderülhet, hogy bizonyos téren áldozat, adott esetben többévnyi förtelmes lelki és fizikai abúzus áldozata. Itt ez a beszámoló Varga Judittól arról, hogyan terrorizálta őt a manipulatív, nárcisztikus férje: olyan részletes, hogy a legszektásabb Magyar Péter-rajongók sem állíthatják, hogy egy az egyben »Tóni« kitalációja lenne. Ilyet csak az tud így leírni, akinek személyes átélése van mögötte. (…) Emberi jogvédők vágták sutba a »mindig az áldozatnak hiszünk« alapelvet, a teljes feminista szcéna Mérő Verástól, Péterfy-Novák Évástól ezekben a napokban bukik meg erkölcsileg és veszíti el a jogát, hogy áldozatvédelemről papoljon a jövőben

– írta Mandula Viktor.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)