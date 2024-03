Ezért fontos, hogy kik állítanak listát Budapesten az önkormányzati választásokon

Az új törvényi szabályozásoknak köszönhetően visszatér a listás választási rendszer a Fővárosi Közgyűlésben. Ennek megfelelően a fővárosiaknak a kevesebb mint három hónap múlva tartandó választáson szavaznia kell egy főpolgármesterre, kerületi polgármesterre, kerületi egyéni képviselőjelöltre, illetve egy pártlistára, amikről a Fővárosi Közgyűlés tagjai kerülnek ki.

Ennek értelmében az új rendszerben a Fővárosi Közgyűlésbe nem automatikusan a kerületek polgármesterjelöltjei foglalnak majd helyet, hanem a pártok listáiról mandátumot szerzett politikusok.

Ugyanakkor a polgármesterjelöltek feliratkozhatnak a pártok listáira. Így ha egy jelölt megnyeri a polgármester-választást, illetve a pártja elég szavazatot kap a listájára, akkor bejuthat a Fővárosi Közgyűlésbe is.

A Fővárosi Közgyűlésbe a fővárosi listáról 32 személy szerezhet mandátumot.

– áll a jogszabályban. A listás rendszer teljesen átalakítja a fővárosért folyó küzdelmet is. A balliberális pártok közül a Momentum már jó időben bejelentette, hogy külön listát indít. Kérdés, hogy melyik másik párt csatlakozik majd Donáth Annáékhoz, mert a jelek szerint a többi ellenzéki párt inkább a Demokratikus Koalícióval (DK) közös listán szeretne indulni. A DK mindeközben összefogást szorgalmaz, ennek jegyében közös listán indulnak az MSZP-vel és a Párbeszéddel is, de a hétvégén például már az LMP-vel és a Jobbikkal is közös polgármesterjelöltet mutattak be Budafokon, így könnyen lehet, hogy végül minden ellenzéki besorol Gyurcsányék mögé fővárosi szinten is.

Húzónév is kellene a listára, abból viszont nincs sok

A listaállítással egy másik nehéz feladat vár a különutas párt(ok)ra, ugyanis a lista élére érdemes lehet egy jól ismert, népszerű politikust jelölni. Adná magát, hogy egy adott párt a főpolgármester-jelöltjét jelölje a listája élére, azonban Karácsony ellen a Momentum nem indít senkit, így kérdés, hogy kit fog a listája élére állítani.

Az bizonyos, hogy Baranyi Krisztina, IX. kerületi polgármestert már felkérték, hogy induljon az ő színeikben, azonban a kerületi vezetőt az LMP és a Kétfarkú Kutyapárt is megtalálta már, utóbbi párt egyenesen listavezetőnek kérte fel.

Könnyen pofára eshet az LMP is, amely külön listát állít, főpolgármester-jelöltnek pedig Vitézy Dávidot akarják megszerezni, aki felhúzhatná a listás eredményüket is, azonban a BKK egykori vezérigazgatója azonban mostanáig nem nyilatkozott arról, elfogadja-e a felkérést.

Saját főpolgármester-jelöltet állít emellett a Jobbik Brenner Koloman és a Mi Hazánk Grundtner András személyében, mindkét párt várhatóan saját listát is állít majd.

A Fidesz–KDNP is saját jelölttel indul a választáson, Szentkirályi Alexandrát indítják főpolgármesternek, illetve logikusan saját listát is állítanak. A politikus korábban egy cikluson keresztül volt Budapest főpolgármester-helyettese.

Az új választási rendszer teljesen átrajzolhatja az erőviszonyokat Budapesten. A 2019-es önkormányzati választás óta a Közgyűlésben ugyanis a Demokratikus Koalíció dominál, köszönhetően annak, hogy több baloldali polgármester átállásával kritikus mennyiségű szavazatot tud magáénak a Közgyűlésben, amivel sakkban tarthatja a főpolgármestert, és bármikor megbéníthatja a Fővárosi Közgyűlést.

Budapesten is vezet a Fidesz

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a pártok és az eddig bejelentkező főpolgármester-jelöltek támogatottságát térképezte fel legutóbbi kutatásában a liberális Republikon Intézet.

A kutatás alapján az adatok azt mutatják, hogy

a fővárosban a Fidesz–KDNP a legerősebb párt:

a teljes népességben belül 26, míg a biztos szavazó pártválasztók között harmincszázalékos támogatottsággal rendelkeznek.