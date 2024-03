Van esély arra, hogy egyetlen pedofil se dolgozhasson gyermekek közelében?

– A magyar gyermekvédelmi törvények eddig is a legszigorúbbak közé tartoztak. Mit tehet a kormány a gyermekek további védelmében?

– Március 1-jével megérkezett az első szigorítás, amely az állami gyermekvédelmi intézmények vezetőinek pszichológiai alkalmassági vizsgálatát írta elő.

Ráadásul ez nemcsak azokra érvényes, akik most kezdenek a pályán, hanem azokra is, akik már a gyermekvédelmi rendszerben dolgoznak.

A nem állami gyermekvédelmi intézmények vezetőinek vizsgálatához törvénymódosítás szükséges, ezt a kormány hamarosan be fogja terjeszteni. Második lépés volt a soron kívüli hatósági ellenőrzések elrendelése, amelyek már folyamatban vannak. Mivel a kormány, valamint a nemzeti konzultációt kitöltők majdnem 99 százaléka szerint is szükség van a gyermekvédelemben további megerősítésére és szigorításra, ezért harmadik lépésként hamarosan a parlament elé kerül a második gyermekvédelmi törvény is.