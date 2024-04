Demokratikus Koalíció – Az álszent politizálás mesterei

Előszeretettel váltogatja a fontosnak ítélt témákat a Demokratikus Koalíció, amely most azzal kampányol, hogy hatalomra kerülésük esetén európai gyermekvédelmi rendszert állítanának fel. Ugyanakkor emlékezetes, hogy a Gyurcsány-párt nem szavazta meg a gyermekvédelmi törvény korábbi módosítását sem, valamint a 2022-es országgyűlési választásokkal egy napon tartott gyermekvédelmi népszavazást sem támogatták, hanem azért dolgoztak, hogy a referendum érvénytelen legyen.

Miért beszélt a baloldal uniós minimálbérről?

A DK álszent kommunikációját bizonyította az is, hogy meglehetősen furcsa módon reagáltak arra, amikor 2022 decemberében napvilágot látott a hír, hogy emelkedik a nyugdíj összege. A párt országgyűlési képviselője, Gy. Németh Erzsébet úgy kommentálta, hogy szerinte valójában a kormány cserben hagyta a magyar nyugdíjasokat.

Megjegyzendő, hogy még 2019-ben, az európai parlamenti választás kampányában Dobrev Klára volt az, aki európai minimálnyugdíj bevezetését követelte. A 2019-es EP-kampányában álltak elő Gyurcsányék az európai minimálbér gondolatával, majd két éve Dobrev Klára diadalmasan jelentette be, hogy az Európai Parlament megszavazta a közös uniós minimálbért.

A hab a tortán, hogy korábban Dávid Ferenc, a DK gazdasági árnyékminisztere még arról beszélt az ATV Start című műsorában, hogy szerinte a kétszázezer forintos minimálbér sem vállalható. Az utóbbi időben pedig már semmit nem lehetett hallani a DK háza tájáról, ami az európai minimálnyugdíjról vagy minimálbérről szólt volna.

Balhé az Országgyűlésben: nem tetszett nekik 2022-es választások eredménye?

Ugyanakkor nem ez az első alkalom, hogy a DK feladja a korábban képviselt álláspontját. Emlékezetes, hogy még az új Országgyűlés megalakulása után heteken keresztül a Gyurcsány-párt képviselői bojkottálták a parlamenti munkát. Végül a hetekig tartó hallgatás után Gyurcsány Ferenc törte meg a csendet, és egy erős hangvételű napirend előtti felszólalásban arról beszélt, hogy a pártja törvénytelennek tekinti a kormányt. Ezután Gyurcsány Ferenc vezetésével a DK-frakció kivonult az ülésteremből, hogy bojkottálják Orbán Viktor miniszterelnökké választását, ahogy tették hetekkel korábban is, amikor az alakuló ülésén hasonló színjátékot adtak elő Gyurcsányék, miután a képviselői eskütétel idejére megjelentek az ülésteremben, hogy az eskü elmondása után azonnal távozzanak.

A DK-vezér akkor azzal magyarázta ezt a kettősséget, hogy szerinte élni kell a törvény adta lehetőségekkel, de nem tartja a parlamentet a politizálás legfontosabb terepének. Végül a néhány hétig tartó bojkott hamvába holt, az utóbbi időben pedig a Demokratikus Koalíció rendszeresen részt vett az Országgyűlés munkájában.

A DK-sok nem először adták elő ugyanezt a színjátékot. Emlékezetes: Gyurcsány Ferenc 2016 októberében a tőle megszokott pátosszal jelentette be, hogy a Népszabadság kiadásának felfüggesztése miatt végleg kivonulnak a Házból. A bukott miniszterelnök ekkor közölte: nem vesznek részt az üléseken és a bizottsági munkákban, nem hallgatják végig a napirend előtti hozzászólásokat, és szavazni is csak akkor járnak be, ha matematikailag szükség van rájuk a kétharmados gombnyomásoknál, hogy ne legyen meg a Fidesz kétharmada.

A fizetést azért felvették a DK-s parlamenti képviselők

Gyurcsány hangoztatta, hogy tisztában vannak azzal, hogy a távolmaradásért pénzbüntetést szabhatnak ki rájuk, de ennek ellenére sem mennek vissza. Sőt közölte azt is, hogy a Demokratikus Koa­líció parlamenti képviselői többé nem vesznek fel képviselői fizetést. Alig négy hónap elteltével a párt akkori szóvivője, Gréczy Zsolt azonban elismerte, hogy bár képviselőik nem járnak be a parlamentbe, továbbra is felveszik az alapfizetésüket.

