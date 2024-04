A kormány megakadályozza a családellenes érzékenyítést

A kormány megvédi a családokat

Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, a kormány 2010 óta azért dolgozik, hogy szellemi, lelki és anyagi értelemben egyaránt erős családok alkothassák a nemzet gerincét, amelyre építve biztosítani lehet a nemzet megmaradását. Minden eddigi és jövőbeni kormányzati intézkedés, támogatás ezt a célt szolgálja. – Mi, magyarok, talán kevesen vagyunk a világban, de amit a családokról hiszünk, vallunk és megvalósítunk, az példaértékű és egyedülálló – emlékeztetett.

Minden törvényes eszközzel meg fogjuk a jövőben is védeni a családjainkat, és gátat szabunk minden káros, családellenes érzékenyítési kísérletnek

– szögezte le az államtitkár.

A kormány megvédi a magyar családokat és megakadályozza a családellenes érzékenyítési kísérleteket (Fotó: Kincs)

Az államtitkár szerint Kopp Mária és Skrabski Árpád tevékenysége alapozta meg azt a magyar családpolitikát, amelynek lényege, hogy magyar jövő csak egészséges családokra építhető. Abban az időben alakult meg a Népesedési Kerekasztal, amelynek legfőbb célja az volt, hogy a családok által tervezett gyermekek valóban meg is születhessenek. Kopp Mária azt vallotta: a megoldás kulcsa abban van, hogyan sikerül megteremteni a család és a hivatás összhangját, amihez szükséges a családok terheinek enyhítése. Latorcai Csaba felidézte: a 2010-ben történt kormányváltás egyben paradigmaváltás is volt a családpolitikában, mert többszörösére nőtt a családok támogatása, és még a mostani nehezebb gazdasági helyzetben is tovább bővül a rendszer.