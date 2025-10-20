balesethalálos balesetmanővervádirat

Bíróság elé áll a szilveszteri horrorbaleset okozója + fotók

Súlyos baleset történt Marcali környékén szilveszter éjszakáján. Egy fiatal nő figyelmetlen manővere miatt elvesztette uralmát autója felett, az utasa pedig a helyszínen életét vesztette. A vádlott is súlyos sérüléseket szenvedett.

2025. 10. 20. 9:17
baleset
Halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat egy húszas éveiben járó nő ellen a Kaposvári Járási Ügyészség. A vádlott figyelmetlen manővere miatt okozott végzetes kimenetelű balesetet – tájékoztatott a Somogy Vármegyei Főügyészség.

Halálos baleset történt szilveszterkor (Fotó: Marcali Rendőrkapitányság)

A Marcali Járásbíróság elé került vádirat szerint a tragikus baleset 2024 szilveszterének éjszakáján történt.

A fiatal nő utasként a barátját szállította, miközben egyikük sem használta a biztonsági övet, és a vádlott kisebb mértékben túllépte a megengedett sebességet. A sofőr magasabb fokozatba váltás közben lefelé nézett a sebességváltóra, ezért késedelmesen észlelte a jobbra ívelő kanyart. Hirtelen jobbra kormányzott, az autó azonban balra megcsúszott, majd a nedves úton történő erőteljes fékezés ellenére elveszítette uralmát járműve felett. A lassítás közben is legalább óránként 50 kilométeres sebességgel haladó jármű elejének középső részével az úttest bal oldalán húzódó szalagkorlát beton talapzatának, illetve a szalagkorlát élének csapódott.

A baleset következtében az utas olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, a vádlott is súlyosan megsérült.

Az ügyészség a nő beismerésére és megbánására figyelemmel felfüggesztett börtönbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta.

Borítókép: A balesetben érintett gépkocsi (Fotó: Marcali Rendőrkapitányság)

               
       
       
       

