Liu Shaoang is fájdalmas büntetést kapott, Kínában most nagyon mérgesek + videó

William Dandjinou a férfiaknál mindhárom egyéni távot megnyerte a rövid pályás gyorskorcsolyázók olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának második, montreali állomásán. A kanadaiak négyszeres világbajnoka a szombati 500 és 1500 méteres sikere után (a legrövidebb távon Liu Shaoang előtt nyert) vasárnap 1000 méteren is a legjobbnak bizonyult. A nőknél a legrövidebb távon csakúgy, mint egy hete, a szám holland világbajnoka, Xandra Velzeboer diadalmaskodott, míg 1500-on a két olimpiai aranyával a táv specialistájának számító dél-koreai Csoj Mindzsong győzött. A férfi és vegyes váltóknál egyaránt a kanadaiak végeztek az első helyen. Kanada tarolt hazai pályán, hét aranyat otthon tartott.

William Dandjinou verhetetlen, 500 méteren a magyar színekben olimpiai bajnok Liu Shaoang (Kína) előtz nyert (Forrás: ISU)

A magyarok a vasárnap esti programban nem voltak érdekeltek, mert már pénteken búcsúztak a selejtezőben, majd a vasárnap délelőtti reményfutamokban sem jártak sikerrel.

Kína legeredményesebb versenyzője Liu Shaoang lett

A sportág egyik nagy hatalma, Kína is bosszús lehet. Egy hete az első világkupán egy aranyat (vegyes váltó), egy ezüstöt (férfiváltó) és két bronzot (1000 méter: Liu Shaoang, 1500 méter. Szun Long) szereztek, de már ezzel sem voltak elégedetlenek. Most pedig csak egy ezüst és egy bronz jutott nekik: 500 méteren Liu Shaoang a második, Szun Long a harmadik helyen végzett.

William Dandjinou takes another 500m win in Montreal! Could this be the start of a streak? 👀🥇 #ShortTrackWorldTour pic.twitter.com/ZyJPRsMxgs — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) October 18, 2025

A kínai válogatottból mindenesetre a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok, 2022-ben országot váltott Liu Shaoang lett a legeredményesebb. Bátyja, az egyszeres olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor is ott van a kínai válogatottban. Kína férfiváltója az elődöntőben megnyerte a futamát, de szabálytalanság miatt megbüntették, kizárták, így csak nyolcadik lett, ez nagy kudarc Kínának.

A négyesben az elődöntőben a Liu fivérek közül csak Shaoang korcsolyázott, a negyeddöntős futamban, amit megnyertek, mindketten ott voltak. A magyar férfiváltó a 11. helyen végzett, miként előtte a női stafétánk is. Vegyes váltóban a magyar egység tizedik lett, a kínai Liu Shaoanggal ötödik, most itt sem jött össze a kínai érem, ez is kínos nekik…

A világkupában két állomás után a magyar vegyes váltó a kilencedik, férfi- és női váltónk egyaránt a tizedik helyen áll.

A második világkupa éremtáblázata:

Kanada: 7 arany, 2 ezüst, 1 bronz

Dél-Korea: 1 arany, 3 ezüst, 1 bronz

Hollandia: 1 arany, 1 ezüst, 1 bronz

Egyesült Államok 1 ezüst- és 2 bronz

Kína: 1 ezüst és 1 bronz

Japán: 1 ezüst és 1 bronz

Olaszország és Lengyelország 1-1 bronzérem

A négyállomásos vk-sorozat végén a férfi és női stafétáknál nyolc-nyolc nemzet szerez kvótát, míg a vegyes váltóknál tizenkettő. Minden egyéni távon – 500, 1000 és 1500 méteren – egy nemzet legfeljebb három kvótát szerezhet, a két rövidebb távon 32-32, míg a leghosszabb számban 36 résztvevő lesz az olimpián. Az első két, montreali állomás után november 20. és 23. között a lengyelországi Gdanskban, végül egy héttel később a hollandiai Dordrechtben lépnek jégre a sportág legjobbjai.