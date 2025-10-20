világkupaLiu Shaoangolimpiai kvalifikációrövid pályás gyorskorcsolya

Liu Shaoang is fájdalmas büntetést kapott, Kínában most nagyon mérgesek + videó

Nem sikerült jól a magyaroknak a rövid pályás gyorskorcsolyázók második olimpiai kvalifikációs világkupaversenye Montrealban. Egy héttel korábban, a vk-sorozat első állomásán ugyancsak a kanadai városban női váltónk hatodik lett, most csak tizenegyedik. A kínaiak is bosszúsak lehetnek, mindenesetre a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang lett a legeredményesebb versenyzőjük, aki 500 méteren ezüstérmet szerzett.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 9:42
Liu Shaoang egyéniben szerzett egy ezüstérmet Kínának, de a váltóversenyek eredményei miatt csalódott lehet (Fotó: Xinhua/Li Haitao)
William Dandjinou a férfiaknál mindhárom egyéni távot megnyerte a rövid pályás gyorskorcsolyázók olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának második, montreali állomásán. A kanadaiak négyszeres világbajnoka a szombati 500 és 1500 méteres sikere után (a legrövidebb távon Liu Shaoang előtt nyert) vasárnap 1000 méteren is a legjobbnak bizonyult. A nőknél a legrövidebb távon csakúgy, mint egy hete, a szám holland világbajnoka, Xandra Velzeboer diadalmaskodott, míg 1500-on a két olimpiai aranyával a táv specialistájának számító dél-koreai Csoj Mindzsong győzött. A férfi és vegyes váltóknál egyaránt a kanadaiak végeztek az első helyen. Kanada tarolt hazai pályán, hét aranyat otthon tartott.

William Dandjinou verhetetlen, 500 méteren a magyar színekben olimpiai bajnok Liu Shaoang (Kína) előt nyert
William Dandjinou verhetetlen, 500 méteren a magyar színekben olimpiai bajnok Liu Shaoang (Kína) előtz nyert (Forrás: ISU)

A magyarok a vasárnap esti programban nem voltak érdekeltek, mert már pénteken búcsúztak a selejtezőben, majd a vasárnap délelőtti reményfutamokban sem jártak sikerrel.

Kína legeredményesebb versenyzője Liu Shaoang lett 

A sportág egyik nagy hatalma, Kína is bosszús lehet. Egy hete az első világkupán egy aranyat (vegyes váltó), egy ezüstöt (férfiváltó) és két bronzot (1000 méter: Liu Shaoang, 1500 méter. Szun Long) szereztek, de már ezzel sem voltak elégedetlenek. Most pedig csak egy ezüst és egy bronz jutott nekik: 500 méteren Liu Shaoang a második, Szun Long a harmadik helyen végzett. 

A kínai válogatottból mindenesetre a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok, 2022-ben országot váltott Liu Shaoang lett a legeredményesebb. Bátyja, az egyszeres olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor is ott van a kínai válogatottban. Kína férfiváltója az elődöntőben megnyerte a futamát, de szabálytalanság miatt megbüntették, kizárták, így csak nyolcadik lett, ez nagy kudarc Kínának. 

A négyesben az elődöntőben a Liu fivérek közül csak Shaoang korcsolyázott, a negyeddöntős futamban, amit megnyertek, mindketten ott voltak. A magyar férfiváltó a 11. helyen végzett, miként előtte a női stafétánk is. Vegyes váltóban a magyar egység tizedik lett, a kínai Liu Shaoanggal ötödik, most itt sem jött össze a kínai érem, ez is kínos nekik…

A világkupában két állomás után a magyar vegyes váltó a kilencedik, férfi- és női váltónk egyaránt a tizedik helyen áll.

A második világkupa éremtáblázata:

  • Kanada: 7 arany, 2 ezüst, 1 bronz
  • Dél-Korea: 1 arany, 3 ezüst, 1 bronz
  • Hollandia: 1 arany, 1 ezüst, 1 bronz
  • Egyesült Államok 1 ezüst- és 2 bronz
  • Kína: 1 ezüst és 1 bronz
  • Japán: 1 ezüst és 1 bronz
  • Olaszország és Lengyelország 1-1 bronzérem

A négyállomásos vk-sorozat végén a férfi és női stafétáknál nyolc-nyolc nemzet szerez kvótát, míg a vegyes váltóknál tizenkettő. Minden egyéni távon – 500, 1000 és 1500 méteren – egy nemzet legfeljebb három kvótát szerezhet, a két rövidebb távon 32-32, míg a leghosszabb számban 36 résztvevő lesz az olimpián. Az első két, montreali állomás után november 20. és 23. között a lengyelországi Gdanskban, végül egy héttel később a hollandiai Dordrechtben lépnek jégre a sportág legjobbjai.

Most William Dandjinou a nagy sztár:


 

