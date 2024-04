Horn Gábor az SZDSZ-es korrupcióról: Így működött a rendszer

Nincs semmi meglepő abban a friss hírben, hogy az elmúlt években sok tízmillió forint vándorolt az erzsébetvárosi önkormányzattól a DK-s polgármester, Niedermüller Péter vejének - az egykori SZDSZ-es államtitkárnak - az érdekeltségi köréhez. Horn Gábor pártja ugyan már 2013-ban megszűnt (jogilag 2021-ben, ekkor törölték a bíróságon), de a régi szabad demokrata káderek felbukkannak a közélet különböző területein, szorosan összefonódva Gyurcsány Ferenc pártjával. Az sem újdonság, hogy a az önkormányzati közpénzosztás kedvezményezettjei között találunk egykori SZDSZ-es politikusokat, jelen esetben ráadásul családi kapocs is felfedezhető.

A Magyar Nemzet hétfőn délután már bizonyítékokkal állt elő, miután a Budapesti prókátor elnevezésű frissen indított Facebook oldalon egy rejtélyes ügyvéd arra hívta fel a figyelmet, hogy Erzsébetváros Gyurcsány-párti polgármestere, Niedermüller Péter a volt SZDSZ-es államtitkár, saját veje üzleti köreit látta el megbízásokkal az elmúlt években. A lap szerkesztőségét megkereste egy neve elhallgatását kérő forrás, aki elküldte a Horn Gáborhoz ezer szállal kötődő Weber und Mill Kft. összes erzsébetvárosi megbízásának dokumentációját. Az említett céget 2011 és 2019 között Hann Péter vezette, aki a szintén Horn Gáborhoz köthető Republikon Intézet ügyvezetője. Horn apósa, Niedermüller Péter az elmúlt ciklusban a Weber und Mill Kft.-vel több mint negyvenmillió forint értékben kötött megbízási szerződéseket.

A volt SZDSZ-es politikus alapítványa által fenntartott Republikon Intézet Kft is kapott megbízást a VII. kerületi önkormányzattól, mint ahogy számos más baloldali szereplővel, így például a Párbeszéddel is kötöttek szerződést, Érdekes egybeesés, hogy ugyanabban az időben – 2019. januártól október végéig – Szabó Tímea a Párbeszéd akkori társelnöke a Weber und Mill Kft.-vel is szerződést kötött. A két cég együtt mozgott a továbbiakban is, ami azért sem meglepő, mert Hann Péter – Horn régi barátja – mindkét cég vezetésében szerepet vállalt. A Weber und Millt 2011. január 24-től 2019. szeptember 1-ig vezette Hann, majd a Republikon igazgatója lett.

Koalíciós összekötő az MSZP-SZDSZ kormányokban

Ezek után érdemes visszatekinteni a múltba és felidézni, milyen pályát futott be Horn Gábor, akinek kulcsszerepe volt az egykori balliberális kormányokban. Elég csak arra utalni, hogy 2002-től 2008-ig, a Medgyessy-kormányban és a Gyurcsány-kormányokban is ő töltötte be a koalíciós egyeztetésért felelős államtitkári posztot a Miniszterelnöki Hivatalban. Horn a rendszerváltáskor lépett be az SZDSZ-be, a párt Országos Ügyvivői Testületének és Országos Tanácsának tagja volt. A párt felső vezetéséhez tartozott, 2002–2009 között ő volt a kampányfőnök. Koalíciós egyeztetésért felelő államtitkárként Gyurcsány Ferenc bizalmát is élvezte, és ezekben az években került szoros kapcsolatba Karácsony Gergellyel, aki a tanácsadójaként dolgozott a Miniszterelnöki Hivatalban, és a jelenlegi főpolgármester cége, a Social Report Bt. tíz alkalommal, összesen mintegy 21,5 millió forintos megbízást kapott a Gyurcsány-kormánytól.

A jó kapcsolat a mai napig megmaradt Karácsony és Horn között, ami a közös „liberális értékrend” mellett anyagi síkon is tetten érhető, hiszen a főpolgármester pártja – mint azt fentebb említettük – több megbízást is adott a Horn-féle Republikon Intézetnek. Kölcsön kenyér visszajár – idézhetjük a régi népi mondást, de itt inkább arról van szó, hogy ugyanaz a balliberális, egykori SZDSZ-es kör csapolja meg időről időre a közpénzeket. Ne feledjük, hogy Karácsony Gergely is a szabad demokraták holdudvarából, Horn Gábor tanácsadójaként érkezett az országos politikába, és 2009 nyarán csatlakozott az év elején alakult Lehet Más a Politika nevű formációhoz. Aztán Bajnai Gordon, volt baloldali miniszterelnök első szavára elárulta az LMP-t: 2013-ban több hasonló indíttatású párttársával – mások mellett Szabó Tímeával, Jávor Benedekkel - együtt kilépett, és létrehozták a balliberális Párbeszéd Magyarországért nevű pártot, amely választási szövetséget kötött Bajnai azóta már megszűnt pártjával, az Együtt 2014-gyel.

Horn szerint korrupt politikusok működtették volt pártját

A régi MSZP-SZDSZ koalíció prominenseiből, a Gyurcsány-Bajnai kormányok bizalmi embereiből álló személyi kör a mai napig együttműködik és ha lehetőségük van rá – például az önkormányzatokban – ugyanazt teszik, amit 2010 előtt. Ennek a lényegét Medgyessy Péter, egykori miniszterelnök fogalmazta meg nem sokkal azelőtt, hogy Gyurcsány Ferenc az SZDSZ segítségével megpuccsolta: „Az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel".

Azt, hogy Medgyessy Péter 2004-ben nem a levegőbe beszélt, több nyilvánosságra került botrány után, maga Horn Gábor is elismerte egy 2012-es HVG-nek adott interjúban, ahol arról beszélt, hogy az SZDSZ vezetői pontosan tisztában voltak a párt korrupciógyanús ügyeivel, csak épp semmit nem tettek ezek ellen. Sőt, lényegében bevallotta, hogy a pártot ezek az emberek működtették sok esetben. Felidézte például, hogy Gál György SZDSZ-es képviselő „Money 001 rendszámú Jaguárral” jelent meg az Országos Tanács ülésein.

Gál személye azért is érdekes, mert a korrupciós ügye szintén az Erzsébetvároshoz kapcsolódik. A VII. kerületi önkormányzat gazdasági bizottságának volt SZDSZ-es elnökét a bíróság 2014-ben jogerősen is elítélte vesztegetésért. Az egykori szabad demokrata politikus 2003-ban és 2004-ben ingatlanonként több tízmillió forintnyi kenőpénzt kért, és azt a kerületi SZDSZ-irodában át is vette cserébe azért, hogy a képviselő-testületet valótlan tartalmú, manipulált értékbecslésekkel félrevezesse, és ezzel elérje egyes önkormányzati ingatlanok áron aluli értékesítését.

Horn Gábor az interjúban elképesztő magyarázatot adott arra, hogy miért nem léptek fel a párt vezetői a korrupt SZDSZ-esek ellen. Mint mondta: Pontosan tudtuk, hogy milyen kerületi bajok vannak, de befolyásunk nem volt rá. Amikor az újságíró felvetette, hogy bárkit el lehet távolítani, ki lehet szorítani a pártból, Horn úgy válaszolt: „persze, de egy pártot ezek az emberek működtetnek sokszor: összeszedik a szavazatokat, gyűjtik a kopogtatócédulákat, így működik az egész rendszer.”

Kampány a baloldal mellett

A 2022-es választások előtt is természetesen a baloldal mellett állt ki Horn Gábor és az általa alapított kutató cég, a Rebublikon. Az ATV Csatt című műsorának 2022. február 14-i adásában hitet tett Márki-Zay Péter, akkori baloldali miniszterelnök-jelölt mellett, aki addig már minden létező társadalmi csoportot vérig sértett. „Szerintem a Márki-Zay Péter valami olyat tud, amit a magyar politikai elit nem tud. (…) Az ő egész lénye olyan, hogy ő közel van azokhoz, akikhez beszél, hogy ő nem a politikai elit része, neki nincs kimunkálva, nincs kitalálva a vicc előre, nincs beépítve a beszédbe, ő saját maga csinálja ezt, ez egy one-man show, és egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy ez a dolog nem működik.” Horn hatalmasat tévedett, hiszen az április 3-i választáson történelmi vereséget szenvedett a baloldal.

Hornék már korábban beszálltak a kampány előkészületeibe, emlékezetes, hogy 2021 elején elején a volt SZDSZ-es államtitkár személyesen is részt vett Bige László baloldali milliárdos birtokán egy egyeztetésen, ahol a műtrágyakirály által finanszírozott több tízmillió forintos közvélemény-kutatás adatait elemezték. Magát a felmérést a szintén baloldali kutató cég, a Závecz Research végezte.

Háborúpárti nyilatkozat

A baloldal által folytatott háborúpárti kampányt vitte tovább a 2022-es választások után is Horn Gábor. Májusban az ATV műsorában egyértelműen állást foglalt az orosz-ukrán háború kapcsán, kijelentve, hogy „ez a mi háborúnk”. Szerinte Orbán Viktor nem mondott igazat, hiszen azt mondta, ez nem a mi háborúnk, nem érint minket. „Ez tényszerűen nincs így. Ha akarjuk, ha nem, ha szeretnénk, ha nem, ez a mi háborúnk, ez a nyugati világról szól” – fogalmazott Horn.

Pénzeső Brüsszelből

A Republikon Intézet lelkes közreműködője a baloldali önkormányzatok kampányeseményeinek is, erre a Drót.info egyik 2021es cikke is rámutatott. Beszámolójuk szerint Karácsony Gergely egy videó konferenciát rendezett „a helyi Momentumot és a várost párhuzamosan leépítő (időközben a pártjából kilépett) bajai polgármester-asszonnyal, a rettenetesen országos politikussá válni akaró, de még (vásár)helyi Márki-Zay Péterrel, valamint Rákospalota és Szombathely szintén gyurcsányista polgármestereivel.” A főszervező az Republikon Intézet volt, amely nem csak a Párbeszédtől és az erzsábetvárosi önkormányzattól kapott megbízásokat, hanem Brüsszeltől is.

„Ahogy 2019-ben konkrétan a balos előválasztási vita megtartását (!) finanszírozták uniós lóvéból - a fotókat itt, és cikkünk borítóján megtekintheti - úgy most az önkormányzati siratókórus délutáni fellépését tolják meg uniós adófizetői zsetonokkal” – fogalmazott a Drót.info. Hivatkoztak egy korábbi írásukra is, amiben feltárták, hogy a "Europe for Citizens", azaz "Európa az állampolgároknak" program a következő céllal fut papíron: "hozzájárulni ahhoz, hogy az emberek megértsék az EU-t, a történetét és a sokféleségét, és a program célja emellett az állampolgárok demokratikus részvétele uniós szinten." Minderre pedig több mint 45 millió forint uniós forrást kapott a 2018-2021-es időszakra a Republikon Intézet mögött álló alapítvány Brüsszelből.

Horn kutató cége egyébként is az egyik nagy kedvezményezettje a brüsszeli pénzforrásoknak, amelyek a korábbi Soros-dollárokat, vagyis az Open Society Foundations (Nyílt Társadalomért Alapítványok) támogatásait hivatottak pótolni, miután a spekuláns zászlóshajója elvileg kivonult az európai színtérről. A Magyar Nemzet egy 2023-as cikkében sorolta fel a támogatásokat, többek között azt, hogy a Republikon 59 millió forinthoz jutott uniós pályázati forrásokból.