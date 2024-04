Kövér László: Európa ébredezik

Arra a kérdésre, hogy a háború és a háború nyomában járó szankciók miatti energiaválság rendkívül megterheli az európai országok gazdaságait, miközben az unión kívüli országok, élükön az Amerikai Egyesült Államokkal ennek a „vámszedői”, ezt mondta a házelnök:

„Minden, ami manapság Európában zajlik – legyen szó háborúról, az illegális bevándorlásról, vagy a Covid válság leküzdésére szánt gazdasági erőfeszítésekről – az ürügyet, hivatkozási alapot szolgáltat azoknak, akik

globális világkormányzás keretei között megpróbálják Európát is centralizált birodalommá alakítani.

Pontosabban egy észak – atlanti birodalomról beszélhetünk, aminek a központja a tengerentúlon van, és annak egyfajta európai lerakatát, gyarmatát képzelik el Európa jövőjeként. Ehhez pedig az szükséges, hogy megtörjék Európa nemzetállamainak az erejét, mindenekelőtt gazdasági erejét. Ehhez az EU jelenlegi vezetői, sőt egyes tagállami vezetők is cinkos módon asszisztálnak. Már az ókori Róma óta felteszik azt a kérdést, hogy egy háború kinek használ, és ha ezt tudjuk, akkor azt is megtudjuk, hogy az kinek az érdekében áll. Az ukrán – orosznak fedett háborúban az amerikai hadiipar, az amerikai energetikai ipar és a bankok, a transznacionális pénzügyi világ az, amely degeszre kereste magát. Ők ma már olyan hatalmi erőt képviselnek, amellyel szemben még például az Egyesült Államok nemzetállami rendszere is szemlátomást tehetetlennek bizonyul. Főleg akkor, amikor