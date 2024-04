Napokon belül újra magyar kézbe kerül a ferihegyi reptér

– Tájékoztatásul szívesen elmondom önnek, hogy reményeink szerint az önök koalíciós partnere által eladott ferihegyi repülőtér napokon belül visszakerül az állam többségi tulajdonába – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben az azonnali kérdések órájában egy ellenzéki kérdésre válaszolva. Hozzátette: amint ez megtörténik, a kormány dönteni fog a budapesti repülőtérre vezető infrastruktúra fejlesztéséről is.

Mint arra a VG emlékeztetett, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető cég, a Budapest Airport Zrt. visszavásárlása régóta húzódó ügy, amit az Orbán-kormány stratégiai fontosságúnak minősített. A cég 75 százalékán 2005-ben egy 75 évre szóló koncesszió keretében adott túl az akkori Gyurcsány-kabinet.

A kormány 2021-ben nyújtott be nem kötelező érvényű 4,44 milliárd eurós vételi ajánlatot, ám a miniszterelnök akkor úgy határozott, hogy a magas infláció, valamint a globális pénzügyi piacok ármozgása és mértéke miatt felfüggesztik a vásárlást.

A kabinet tavaly nyár végén újra hivatalos ajánlatot nyújtott be a Budapest Airport többségi tulajdonrészére. Korábban úgy tűnt, még 2023-ban összejöhet az ügylet lezárása, ez azonban végül átcsúszott 2024-re. Ennek oka, hogy egy rendkívül komplex adásvételi folyamat zajlik, amely értékében és bonyolultságában is sokszorosan meghaladja például a Vodafone felvásárlását.

A lap úgy tudja, hogy a visszavásárlást követően több tulajdonos is szerepet vállal a ferihegyi repülőtér üzemeltetésében. Az már korábban kiderült, hogy a magyar kormány a francia Vinci infrastruktúra-üzemeltető céggel társulva veszi meg a repteret, majd ezt követően katari állami befektetők is beszállhatnak pénzügyi vagy stratégiai befektetőként. A nemzetgazdasági miniszter 2023 végén a Bloombergnek azt is jelezte, hogy ha megtörténik a tranzakció, akkor a reptér bővítése szintén napirendre kerül, továbbá tervezik egy harmadik terminál megépítését.