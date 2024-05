Így sértegetik a magyar választókat a balliberális politikusok évek óta

Nem Kollár Kinga tehát az egyetlen, aki degradáló szavakkal illeti a magyarokat, ennek a baloldalon már régi hagyománya van. A magyar választók pocskondiázására jó pár példa akadt az elmúlt években is.

Walter Katalin BKK-vezér szintén gyalázó stílusban nyilatkozott a közösségi közlekedési szolgáltatásokat igénybe vevő utasokról. Szerinte ugyanis

az utasokat a járatritkítás folyamatába bevonni olyan lett volna, mintha hálaadás előtt megkérdeznék a pulykát, hogy mi legyen vele.

Walter később felajánlotta a lemondását, de azt főnöke, Karácsony Gergely nem fogadta el.

A bukott MSZP-s Bangóné és a patkányozás

S ha már pulyka, volt már itt patkány is. Emlékezetes az is, amikor Bangóné Borbély Ildikó 2019 áprilisában több millió embert nevezett patkánynak az ATV műsorában, csak azért, mert azok a nemzeti oldallal szimpatizálnak.

Később Bangóné ahelyett, hogy bocsánatot kért volna, tovább folytatta, 2019. április 29-én, a botrány tetőpontján, rögzítette a határkerítést lebontani akaró Ujhelyi István által meghirdetett patkánykampányt, és a mellette kiálló videóanyagot, hogy ily módon is demonstrálja, ragaszkodik a Fidesz-szavazókat sértő kijelentéséhez.

A sorban a korábban már agymosottozó Márki-Zay Péter következik. 2021 novemberében nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen arról beszélt, hogy

azok a választók, akik támogatják a rezsicsökkentést és ellenzik a migrációt, olyanok, mint a sötétben tartott, trágyával etetett gombák.

2020 augusztusában, a Facebookon megosztott heti videójában pedig arról beszélt, hogy „a Fideszre a szegény és műveletlen magyarok szavaznak”.

Szintén a baloldal előző bukott kormányfőjelöltje 2021 decemberében az M1 stábjának nyilatkozott: „Ki az az elmeháborodott, aki azt gondolja, hogy szülői engedély nélkül akar bárki Magyarországon, vagy bárhol a világon óvodás gyerekeknek nemet változtatni?” – mondta azokról, akik joggal aggódnak a gyerekeikért.

Nem sokkal ezután december 6-án a vidéki embereket nemes egyszerűséggel falusi tudatlan embereknek titulálta. A Facebook-oldalán közzétett videónyilatkozatában a következőket mondta: „Azokat a döntéseket valakinek meg kell hozni, hogy például migránsszámlálós kampány kell, hiszen hogyha a pesti, belpesti liberálisok érzékenységét venném figyelembe, akkor ezt a választást már most elbuknánk, ugyanúgy, ahogy 2018-ban is elbukták azok, akik nem tartották fontosnak, hogy felvilágosítják a falusi, egyszerű, tudatlan embereket is arról, hogy ki hozza be a migránsokat”.

Majd így folytatta:

ha egy vidéki városban a Fidesz összegyűjti a legjobb embereit, valószínűleg egy keresztrejtvényt nem tudnának megfejteni.

A baloldal egykori messiása a rezsicsökkentés támogatóit is gyalázta annak idején. Korábban ugyanis közölte: „a rezsicsökkentés az egyik ilyen népbutítás”.

Plusz adalék, hogy a rezsicsökkentésnek Magyar Péter egyik jelöltje is nekiment. Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-jelöltje hasztalannak nevezte az intézkedéseket. Egy 2023-as Facebook-posztjában arról írt,

hogy brüsszeli tisztségviselőként számtalanszor a magyar rezsicsökkentés megszüntetése mellett érvelt.

Magyar Péter bizalmi embere a következőt írta tavaly:

„Számtalanszor leírtam jómagam is még brüsszeli tisztviselőként, hivatalos jelentésekben, hogy a rezsicsökkentéssel maga alatt vágja a fát az ország, véget kellene neki vetni. Hasztalan.”

