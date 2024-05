Dömötör Csaba: Birodalom vagy nemzetállamok?

– A szombathelyihez hasonló találkozók jelentik a demokrácia lényegét. Fontos, hogy egy ilyen kampány idején akár százezrekkel tudunk találkozni és eszmét cserélni – jelentette ki Vas vármegye székhelyén Dömötör Csaba, számolt be a Vaol. A parlamenti államtitkár hozzátette: meghallgatva a polgárok véleményét akár visszajelzést is kaphatnak a munkájukról, de azt is megtudhatják például, mi az, ami őket leginkább érdekli és ez jelenleg a háború kérdése.

Az európai polgárok is hasonló véleményen vannak az Eurobarometer felmérése alapján, csak őket erről a politikusaik nem igen kérdezik meg

– húzta alá, majd hozzátette: eközben pedig az amerikai, a francia és a lengyel kormány katonák küldéséről, lehetséges atomháborúról beszél. Azonban szerinte a NATO nem úgy viselkedik, mint ahogyan egy védelmi szövetségnek kellene: sisakok küldésétől eljutottak a szárazföldi erők bevetéséig.

Az államtitkár megfogalmazása szerint Európa a háború és béke, valamint a birodalmi vagy nemzetállami törekvések között választhat június 9-én.

Dömötör Csaba annak a meggyőződésének adott hangot, hogy Magyarországon csupán a Fidesz–KDNP pártszövetség képviseli a hazai érdekeket, az ellenzék évek óta idegen erők álláspontját helyezi előtérbe.

A rendezvényen Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke is felszólalt, aki rámutatott:

Ha béke van, akkor van munka, ha munka van, akkor pedig minden van, a háború viszont csak vért, halottakat és könnyeket jelent.

A rendezvény zárásaként Lenkai Nóra, a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje foglalta össze az önkormányzati kampány eddigi tapasztalatait. Elmondása szerint az elmúlt hetekben rengeteg családot kerestek fel és az ezeken lezajlott beszélgetések azt bizonyították, hogy Szombathelyen változásra van szükség.