Korábbi hazug ígéreteire kér új ciklust Karácsony Gergely

„Karácsony a csillagokat is leígérte, most pedig ugyanazokra a hazug ígéreteire szeretne kérni még egy ciklust, de a Budapestieket nem lehet átverni” – írta Facebook-posztjában Szentkirályi Alexandra.

A kormánypárti főpolgármester-jelölt már több korábbi bejegyzésében lerántotta a leplet Karácsony Gergely eddig be nem teljesített ígéreteiről. Legutóbb a főpolgármester hajléktalanokkal kapcsolatos állítását cáfolta meg, aki szerint érezhetően csökkentették a közterületi hajléktalanok számát. Ennek kapcsán Szentkirályi Alexandra jelezte, hogy sok mindent érezhetnek a budapesti lakosok, csak azt nem, hogy kevesebb hajléktalan lenne.

Arra is volt példa, hogy Karácsony Gergely egy interjúban hozta magát kellemetlen helyzetbe a konkrétumokat nélkülöző magyarázkodásával a pesti fonódó villamoshálózat jövője kapcsán, amely után még a többségében baloldali Telex-olvasók is cinikusan kommentelgették, hogy zéró konkrétum, zéró cselekvés, csak a semmi habosítása. Az interjúban Karácsony több cikluson átívelő fejlesztésként állította be még az óriási pénzt, energiát és időt igénylő Városháza park megvalósítását is, ami megmosolyogtató: egy parkoló felszámolásáról van szó.