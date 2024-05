Orbán Viktor különleges ajándékot kapott + videó

Megajándékozták Orbán Viktor miniszterelnököt, aki egy kislánytól kapott egy rajzot, amikor a kampánykörútja során szombaton Mezőhegyesen tett látogatást – derül ki a kormányfő TikTokon közzétett új videójából.

A látogatáson a miniszterelnök találkozott többek Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, akivel átadták az új helyi sportcsarnokot és megtekintettek egy kézilabda-mérkőzést, miután Hódmezővásárhelyen fórumot tartottak.

Orbán Viktor múlt kedden felkereste a XVI. kerületet, csütörtökön Zalaegerszegre utazott, onnan pedig Vasvár felé vette az irányt. Korábban Szentendrén, Pomázon, Solymáron és Esztergomban is járt,Tiszaladányban és Diósgyőrben is tartott fórumot, de megfordult Kapuváron és Sopronban is. Aztán felkereste Kecskemétet és Soltvadkertet is.