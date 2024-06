A legjobb dolog magyarnak lenni

– Miniszterként a családügyért ön fog elsősorban felelni. A statisztikák szerint nagyjából 1980 óta visszaesőben van a termékenységi ráta és a gyermekvállalási kedv Magyarországon, bár a 2010-es években egy felfelé induló folyamat jelei is láthatók voltak, ami a világjárvány és a háború miatt némileg megtorpant. Hogyan lehet elérni, hogy több gyermek szülessen, és a magyar nemzet gyarapodjon?

– Magyarország családbarát ország, és 2010 óta mindent megtesz a családok és a gyermekvállalás erősítéséért, mert ez nemzetünk jövőképességének a záloga. Azóta ötven intézkedést hoztunk, hogy segítsük a magyar családokat és a megszületendő gyermekeket. A családok ügyére évente 3300 milliárd forintot fordítunk, ez a GDP négy és fél százaléka.

A kormány minden egyes intézkedésével azt vizsgálja, hogy jobb-e a családoknak, mert a kormányzás egyik vastörvénye a családok segítése és erősítése.

Ezzel azt akarjuk elérni, hogy minden vágyott gyermek megszülessen. Ez a mi közösségünk, és ez egy családbarát közösség.

– Nemcsak a gazdasági és társadalmi folyamatok okozta kihívásokkal kell megküzdeni, hanem az agresszív, liberális, a hétköznapokba természetességgel beépülni akaró, neomarxista woke szellemiséggel is, ami azt célozza, hogy a hagyományos társadalmi normák szétbomoljanak. Mit lehet tenni ennek a megállításáért és a normalitás helyreállításáért?

– Azért csodás a magyar kultúra és a magyar nyelv, mert ezek adják az identitásunkat. Egyszerre kell tudnunk a magyar kultúrát, hagyományainkat eljuttatni nemzetünk legszélesebb köréhez határon innen és túl, és biztosítani a magaskultúrához való hozzáférést. Ezért hoztunk létre olyan programokat, mint a Lázár Ervin-program, amelyben a gyerekek eljuthatnak színházba vagy a Csoóri Sándor-program, ahol a népzenét és a néptáncot támogatjuk, de akár ott van a Déryné-program is, amivel a színházat visszük a fiatalok és a települési közösségek életébe. Meg kell említenem még az újonnan indult Petőfi kulturális programot, amely minden kulturális értéket szintén a nemzet legszélesebb körének kíván bemutatni. Ez a mi válaszunk, ez a magyar válasz a woke-ra. Fontos az is, hogy a magyar kultúrát vonzóan mutassuk be, aminek sikerére jó példa a Múzeumok éjszakája rendezvény, amikor 380 ezren látogatnak el a kiállításokra. Ne feledjük, június 22-én ismét lesz Múzeumok éjszakája! Ha pedig egy személyes példát idehozhatok, akkor mind a mai napig meghatározó gyerekkori élményem, amikor 1984-ben, hatéves koromban édesapámmal elmentünk a Királydombra, és együtt néztük meg az István, a királyt, amit persze aztán az oviban rögtön meg is rendeztem.