Elmondta a szakértő, hogy miért nem lehet véglegesen lefogyni még a csodainjekciókkal sem

Kéthetente találkoztunk, gyakorlatilag alkalomról alkalomra látható volt a formálódása. Azt mondta, a gyógyszer mellett nem érzi éhesnek magát, nem kíván mindenféle ételt. Kifejezetten arra is hangsúlyt helyeztünk, hogy amikor már nem adja magának az injekciót, akkor hogyan fog tudni megküzdeni a kísértésekkel. Ugyanis sokszor unalomból vagy stresszkezelésként evett

– fejtegette Tatai Csilla. Egyúttal arra is rávilágított, hogy bár az injekció segít, önmagában, elhatározás és következetesség hiányában soha véget nem érő köröket fut a páciens, ugyanis a vágyott súlyt meg is kell tartani. Pontosan ezt támasztja alá egy másik kliense, Gábor, akinek bár évekkel ezelőtt sikerült leadnia tizenöt kilót és a dohányzásról is leszokott, most a dupláját szedte fel. Gábor tehát obezitológushoz ment, aki injekciós kúrát javasolt.

A kliensem ezt el is fogadta és azt mondta, hogy az orvos szerint semmit nem kell változtatni. Semmit. Se az étkezésén, se az életmódján, se a mozgásán. Én ezt kétkedéssel fogadtam, de megegyeztünk, hogy a következő konzultáción majd beszámol a tapasztalatairól

– magyarázta.

Történt mindez három hónapja, Gábor súlya azonban semmit nem változott. Az előírt terápiát is elég hektikusan csinálja, hol adja az injekciót magának, hol nem, és pontosan ilyen az étkezése is. Van, hogy egész nap csak egy müzliszeletet eszik, van, hogy két gyorséttermi menüt fal fel. Próbálkozott kiegészítő kezelésekkel is, de az sem hozott változást. Amikor hosszabb ideig kihagyta az injekció adását, akkor rosszullétek gyötörték, hányinger, izzadás, remegés kísérte az újabb gyógyszeradagolást, ezért már nem igazán szúrja magát.

Szerinte a gyógyszer a hibás, valamit nem jól állítottak be nála, és tervei között most egy gyomorszűkítő műtét szerepel.

Öt jó ok a visszahízásra

Közben a pszichológus azt mondja, ha az elhízás fennmaradásában csak a pszichés tényezőket vesszük figyelembe, akkor is számolni kell legalább ötféle tényezővel, ilyen például a végrehajtó funkció zavara, ami egyszerűen fogalmazva azt jelenti, hogy az elhízott személyek károsodott döntéshozatali képességet mutattak, ugyanez a helyzet az anorexiásoknál is. Ide tartozik még az is, hogy a kialakult viselkedési szokások kéz a kézben járnak. Az elhízással kapcsolatban az egyik legerősebb szokás a fizikai inaktivitás.