Megint hazudott Ilaria Salis a fogvatartásának körülményeiről + videó

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) határozottan visszautasítja a korábban szélsőbaloldali támadásokkal gyanúsított olasz nő újabb, valótlan tartalmú állításait – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a BVOP. A korábban Magyarországon letartóztatott olasz nő a magyar büntetés-végrehajtási szervezetet becsmérlő kijelentéseket tett külföldi sajtóorgánumokban.

Az alaptalan vádakat több alkalommal cáfoltuk már, sőt arra is lehetőséget biztosítottunk, hogy a hazai és nemzetközi sajtó munkatársai személyesen győződjenek meg az érintett volt fogvatartott elhelyezési körülményeiről

– hangsúlyozta a BVOP.

A Guardian brit napilap által közzétett interjú szemérmesen elhallgatja, hogy mit is csinált pontosan Magyarországon a hazájában is többször elítélt aktivista, de siet hangsúlyozni, hogy Matteo Salvini és a Liga párt nem adott megfelelő segítséget Salis számára. Most először adott interjút külföldi lapnak Ilaria Salis, a gyanúsítottból hirtelen EP-képviselővé avanzsált olasz szélsőbaloldali aktivista.

Ilaria Salis 2024. május 24-én a budapesti bíróságon (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Természetesen ez egy nagyon kemény időszak volt, egy olyan élmény, amely próbára tett, és még mindig nem épültem fel teljesen

− panaszolta Salis, akire a Guardian tanárnőként hivatkozik annak ellenére, hogy az olasz sajtó szerint soha nem volt állandó munkahelye, alkalmanként helyettesítő tanárként dolgozott iskolákban.

A hosszú és „a vádakhoz képest teljesen aránytalan” büntetés (ha elítélik, akár 11 év börtönt is kaphatott volna) még mindig nagyon megrémíti – tette hozzá a szélsőbaloldali aktivista. Mint arról beszámoltunk, Salist azért vádolták meg bűnszervezetben elkövetett testi sértéssel, mert tavaly februárban egy szélsőbaloldali csoport tagjaként részt vett több járókelő brutális bántalmazásában. A brit lap ezt úgy szépíti, hogy a nőt egy neonáci demonstráció kapcsán szervezett „ellentüntetésen” vették őrizetbe.

Az újdonsült EP-képviselő tisztában van vele, hogy a büntetőeljárás nem ért véget, azt csak a mandátuma idejére függesztették fel, ráadásul a magyar állam akár a mentelmi joga felfüggesztését is kérheti.

A brit lap nem mulasztotta el ecsetelni a magyarországi börtönkörülményeket, Salis pedig kifejtette, hogy mandátumát arra szeretné felhasználni, hogy felszólaljon a fogvatartottak jogaiért. Amikor médiafigyelmet kezdett kapni az ügye, javultak a körülményei a börtönben – tette hozzá.

Salis kritizálta az olasz kormányt, mert az szerinte többet is tehetett volna az ügye érdekében. Különösen keményen ostorozta Matteo Salvini miniszterelnök-helyettest és pártját, a Ligát annak „szörnyű hozzáállásáért”, bár mint mondta, ez „nem lepte meg”. Salvini szerint Salis annak a szélsőbaloldali csoportnak a tagja, amely 2017-ben megrongált egy, a párt által használt pavilont a Milánóhoz közeli Monzában.

Ha volt valami pozitívuma az elmúlt időszaknak, az az volt, hogy erőt gyűjtött, ami lehetővé tette, hogy „túlélje a legsötétebb pillanatokat”, és szerencsés volt, mert támogató közeg vette körül. Hálás a szavazóknak, akik „visszaadták a szabadságát”, és szerinte azért szavaztak rá, mert ezzel szerették volna kifejezni a neonácik előretörése miatti aggodalmukat – fejtegette Salis.

Korábban Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár tette tisztába a tényeket Ilaria Salis esetével kapcsolatban. Kovács Zoltán szerint alapos a gyanú, hogy Salis két szélsőbaloldali társával azért utazott Magyarországra, hogy ártatlan embereket verjen meg Budapest utcáin. Mindeközben az olasz média mindent megtett, hogy Salist mártírként ábrázolja.