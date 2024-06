Ne bolondozzon már! – telefonon hordta le Lázár Jánost egy szavazó + videó

A miniszter arra kérte a hívott felet, hogy június 9-én menjen el szavazni, és támogassa a Fidesz jelöltjeit és listáját, amire a nő azt mondta, ez természetes, és az egész családja Polics Józsefre és csapatára húzza be az X-et. Aztán új fordulatot vett a beszélgetés, Lázár János ugyanis arra is emlékeztetett, hogy vasárnap európai parlamenti választás is lesz.

Ott pedig, ha kérhetem, Orbán Viktor listáját tessék támogatni. De már lehet, túl sokat kérek egyszerre

– tette hozzá a tárcavezető, mire a nő azt mondta:

ne bolondozzon már, ez az egyetlen normális társaság, a normális emberek ott vannak.

Mint arról már beszámoltunk, nagy mozgósításba kezdett a Fidesz a kampány zárásaként. Egész héten izzottak a telefonvonalak, a legnagyobb vállalást pedig mára tették a kormánypártok, nevezetesen hogy egymillió embert keresnek fel egyetlen nap alatt. A legutóbbi EP-választásokon 1,8 millió szavazat érkezett a Fidesz–KDNP-re, ez akkor 52 százalékos győzelmet jelentett.