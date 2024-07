A pláza előtt ütötte-rúgta, akit ért a tatabányai férfi + videó

Egy tatabányai bevásárlóközpont bejáratánál álló férfit és két nőt sértegetett, a férfit rángatta, megrúgta, aki ettől a földre esett, majd mikor felállt, hasba rúgta a bántalmazó részeg férfit tavaly május 28-án – olvasható a vádiratban. Ezután az elkövető egy másik vétlen férfit is többször megütött. Egy nő szólt neki, hogy fejezze be ezt be, mire a férfi a nőt becsmérelte, ököllel fejen ütötte.

A nő a padról a földre esett, és közben a szemüvege leesett, a fején vérző sérülés keletkezett.

Ekkor az előbb megütött férfi a nő segítségére sietve az elkövető és a nő közé állt, ezért a vádlott arcon ütötte, és belerúgott. A dulakodás során az elkövető a férfit hátulról átkarolta, és az arcán megütötte.