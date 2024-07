Magyar Péter elment fesztiválozni, aztán csúnyán beégett + videó

Magyar Péter a fiatalok egyik kedvenc fesztiváljára, az EFOTT-ra is kiment, mint arról a Tisza Párt alelnöke a közösségi oldalán is beszámolt – írja a Mandiner. A lap úgy értesült, hogy Magyar Péter az eredeti tervek szerint egy színpadon beszélgetett volna a fesztiválon. Fel is ment a színpadra,

de amikor látta, hogy kevesen vannak, inkább lement.

Mivel a szervezők várakozásait is alulmúlta a fiatalok érdeklődése, végül kitalálták, hogy nem a színpadon fognak beszélgetni, hanem akkor beülnek „a közönség közé”.