Milyen büntetésre számíthat a gyermeket felrúgó karatemester?

Akár kiskorú veszélyeztetés bűntette, illetve a testi sértés kísérletének bűntette is felmerülhet annak a nevelőnek az ügyében, aki bántalmazott egy gyermeket a szolnoki kalandparkban – hangsúlyozta lapunk megkeresésére Gerő Tamás, a Budapesti Ügyvéd Kamara elnökségi tagja.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, szerdán nyilvánosságra került a szolnoki kalandparkban történt eset, ahol egy férfi olyan erővel rúgott egy kisfiúba, hogy az a levegőben megpördült, majd arccal előre a földre zuhant. A szolnoki rendőrkapitányság garázdaság vétségének gyanúja miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen.

Gerő Tamás azonban emlékeztetett: garázdaságról akkor beszélhetünk, ha nem valósul meg súlyosabb bűncselekmény, azaz „csak” egy olyan kirívóan közösségellenes és erőszakos magatartás, ami másokban megbotránkozást, félelmet kelt.

Itt azonban ennél többről volt szó, ugyanis a kiskorú testi fejlődése is veszélybe került

– mutatott rá.

Szerinte az esetet egy orvos szakértőnek kellene majd megvizsgálnia, hogy a nevelő okozhatott-e volna olyan sérülést, ami nyolc napon túl gyógyuló, sőt akár maradandó fogyatékosságot vagy életveszélyt okozhatott volna. Kiemelte: mindenképpen vizsgálni kell a kiskorú veszélyeztetése bűntett felmerülését, hiszen a szülők rábízták egy nevelőre a gyereket, aki visszaélt ezzel a jogával, és bántalmazta a kisfiút.

Amennyiben a karatemestert kiskorú veszélyeztetése miatt ítélik el, akár öt évig terjedő szabadságvesztést is kaphat

– jegyezte meg Gerő Tamás.

Hozzátette, akár a testi sértés bűntettének kísérlete is felmerülhet halmazatban, hiszen a nevelő szándéka eshetőleges volt. Szerinte még ha nem is akart célzatosan sérülést okozni, annak lehetősége is megvolt, hogy súlyosabb sérülést okozzon, ha közömbös volt azzal kapcsolatban, mi történik a gyerekkel. – Egy testi sértés minősítése pedig az orvos szakértői vizsgálattól függően lehet könnyű, súlyos, maradandó vagy életveszélyt okozó – jegyezte meg az ügyvéd. Gerő Tamás kiemelte:

ha a nevelőt garázdaságért ítélik el, akkor valószínűleg csak pénzbüntetést vagy közérdekű munka büntetést fog kiszabni a bíróság.

– Azonban ha a kiskorú veszélyeztetése vagy a testi sértés bűntette megáll, akkor akár felfüggesztett szabadságvesztésre is ítélhetik. Ennél súlyosabbat valószínűleg nem fog kapni, miután a gyermek szerencsére nem szenvedett sérülést – magyarázta. Hozzátette, mellékbüntetésként eltilthatják a foglalkozásától is.

Az is kiderült, a nevelőnek nem a szolnoki incidens lehetett az első agresszív megnyilvánulása: volt, hogy egy általa tartott karateedzésen pofozott fel egy fiút. Gerő Tamás megjegyezte: az ilyen jellegű bűncselekmények elévülési ideje minimum öt év. Amennyiben újabb incidensek kerülnek elő a nevelő magatartása miatt, mindenképpen foglalkoznak vele a hatóságok, adott esetben akár a büntetőügyek egyesítésével.