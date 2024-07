Rendszeresen rátámadnak a postásokra: sodrófával, járóbottal, tapétavágóval és gumilövedékkel is találkoztak már idén + videó

Sodrófával, járóbottal, kalapáccsal, tapétavágóval, sörösüveggel és gumilövedékkel is rátámadtak a postásokra már idén – hívta fel a figyelmet a Magyar Posta, hozzátéve, hogy az sem ritka, hogy szóban bántalmazzák őket, ami akadályozza a küldemények kézbesítését, a postai szolgáltatások zavartalan teljesítését.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy a postások – róják akár az utakat vagy üljenek pultban – megkapják a nekik járó megbecsülést, az erkölcsi és fizikai védelmet

– szögezték le.

Postásnak lenni nem küzdősport

Indokolt-e, hogy egy kézbesítő vagy egy postai ügyintéző védőfelszerelésben, fejvédőben, fogvédőben vagy védőmellényben dolgozzon? – tették fel a kérdést, majd azzal folytatták, hogy a postai dolgozóknak védőfelszerelés nélkül is extra védelem jár.

Az ügyfelekkel kapcsolatot tartó postai dolgozók mindannyian közfeladatot ellátó, a társadalom működése szempontjából fontos, összekötő szerepet ellátó személyek, ezért érdemes tudni, hogy támadás, a velük szembeni erőszak esetén fokozott büntetőjogi védelem illeti meg őket, azaz szigorúbb büntetésre számíthat az elkövető.

Önvédelmi képzést is kapnak a postások

A Magyar Posta ugyanakkor arra is kiemelt figyelmet fektet, hogy a kollégák tudják, egy kényesebb helyzetben mit tudnak tenni, kihez fordulhatnak vagy épp hogyan védhetik meg magukat, ezért segélyhívót és biztonsági képzéseket szerveznek minden kollégának.

A törvény védelmén túl a postások számíthatnak a kézbesítés során használt PDA-készülékeken elérhető segélyhívó funkcióra is, amellyel – a készülék GPS-helymeghatározó rendszere segítségével – támadás, rosszullét vagy baleset esetén azonnal a pontos címre irányítható a rendőrség, szükség esetén a mentők

– sorolták, kiemelve, hogy nemcsak a terepen, hanem a postákon is rendelkezésre állnak azok a technikai megoldások, amelyek a gyors segítségnyújtást és hatósági beavatkozást lehetővé teszik.

– A vármegyei rendőr-főkapitányságokkal együttműködve rendszeres helyszíni bűnmegelőzési célú, interaktív oktatásokkal, valamint belső képzéseken, tréningeken is igyekszünk felvértezni a rendkívüli helyzetek megfelelő kezelésére munkatársainkat, az áldozattá válás kockázatának csökkentésére. A kollégák haladéktalanul jelentik például azt is, ha gyanús jelenségeket, rendkívüli eseményeket tapasztalnak, sőt a gyanús gépjármű típusát, színét, rendszámát vagy a személyek leírását is megadják biztonsági szolgálatunknak – közölték.

A Magyar Posta arra is kitért, hogy a kézbesítők biztonságára kiemelt figyelmet fordítanak a rendőrök és a polgárőrök is a járőrözés során, így azok, akik a postások sérelmére elkövetett bűncselekményeket követnek el, gyorsan rendőrkézre kerülnek.