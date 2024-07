Szexbulvár áldrámával híresült el Magyar Péter ujjtöréssel fenyegetődző helyettese

Éles váltás: az SZDSZ-ből az egykori szélsőjobbra

Idősebb Radnai később az üzleti szférából átevezett a politikába,

1997-től éveken át az SZDSZ médiatanácsadójaként dolgozott, majd kisebb szünet után a Jobbik holdudvarában bukkant fel, élvezve Vona Gábor akkori pártelnök bizalmát.

Sajtóértesülések szerint idősebb Radnai, akinek kulcsszerepe volt a Jobbik baloldalra áttolásában, idén február végétől lett Magyar Péter „vezérkari főnöke”, és akárcsak a Jobbik esetében, ezúttal is a háttérből irányítja az eseményeket. Radnai László ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt annak ellenére, hogy a háttérben aktív szereplője. Helyette fia lép a kamerák elé, aki most hivatalosan is a politikai pályát választotta.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Magyar Péter szombaton jelentette be közösségi oldalán, hogy Radnai Márk lesz pártjának egyik alelnöke. A lépés annyiban nem meglepő, hogy Radnai a kezdetektől fogva ott volt Magyar Péter mellett. A mérsékelten sikeres rendezőt először a baloldali politikus társaságában telefonálva lehetett látni, ő irányította a Kossuth téri rendezvényeket is. Magyar Péterrel való bizalmi viszonyát jól jelzi, hogy ott volt a politikussal a botrányosra sikerült estén az Ötkertben. Ő kért elérhetőséget attól a férfitól, akitől Magyar Péter elvette, majd a Dunába dobta a telefonját, hogy majd később kártalanítsák, bár azóta sem fizettek az ellopott telefonért, valamint Radnai tagja volt a pártvezető kijevi küldöttségének. Magyar Péter kijelentette, hogy milyen feladatokat szán beosztottjának, aki eddig hivatalosan nem töltött be formális pozíciót a formálódó baloldali pártban. „Márk vezeti a párt operatív működését, ő felel továbbá a rendezvényeinkért és a videós tartalmakért” – közölte az elnök.