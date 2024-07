Magyar Péternek befellegzett, újdonsült magyargyűlölő cimborája lökheti szakadékba

Ez a hét további bizonyítékokkal szolgált a Tisza Párt és Magyar vesszőfutására. Nem volt elegendő a pár napja kirobbant botrány, Ursula von der Leyent másodszor is megválasztották az Európai Bizottság vezető pozíciójába, a titkos szavazáson 401 voksot kapott. Ez nem is volt akkora meglepetés, bár sokan úgy érezték a jobboldalon, hogy nem biztos a német politikus megválasztása. Az azonban már üzenetértékű volt, hogy Magyar Péter személyében újabb követőt kapott a háborúpárti brüsszeli politikus. Magyar a Facebookon osztotta meg, hogy személyesen is találkoztak a szavazást megelőzően, és azt is felfedte, hogy a politikust Magyarországra invitálta.