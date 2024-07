Kiderült Magyar Péter csúnya titka, lelepleződött a díszes társaság

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Európai Parlament balliberális többsége nem akarja elítélni az erőszakot, nem akarja elítélni a Donald Trump elleni merényletet. Ebben a témában kezdeményezett vitát a Patrióták Európáért frakció kedden az Európai Parlamentben, ahol a Tisza Párt képviselői is tartózkodtak, tehát nem ítélték el a merényletet.

Szörnyű dolog ez, de valljuk be, nem meglepő, hiszen a béke helyett is a háború pártján állnak ezek a baloldali képviselők. Most legalább elvállt az ocsú a búzától, kiderült a csúnya titok, amit eddig a diszkóbotrányáról elhíresült Magyar a kampányban igyekezett leplezni, nem más ő, mint a dollárbaloldal új figurája. Közben itthon sem állt meg az élet, a baloldali megmondóemberek itt is beindultak.