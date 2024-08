A Fiatal Családosok Klubja támogatja az okostelefonok iskolai korlátozását

A Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) mint a gyermekek testi-lelki egészségét szem előtt tartó civil szervezet egyetért a kormány döntésével, miszerint nevelési-oktatási intézményekben korlátozza az okoseszközök tanítási idő alatti használatát. Támogatja továbbá, hogy nem vihető be olyan tárgy az iskolákba, ami a közbiztonságra veszélyes, aminek birtoklása büntetendő vagy 18 éven aluliak számára nem értékesíthető – olvasható a lapunknak elküldött közleményben.

A Ficsak évek óta nagy figyelmet fordít a gyermekvédelemre, így különösen arra, hogy a szülőket figyelmeztesse a digitális eszközök kiskorúakra való káros hatásaira.

A készülékek azon túl, hogy megzavarják a tanórák menetét, elterelik a diákok figyelmét, sajnos adatvédelmi kérdéseket is felvetnek, valamint nagyobb teret adhatnak az online zaklatásnak (bullying), illetve erősíthetik az okostelefon-függést is. Több adat mutat arra, hogy a telefonok és a közösségi média terjedése óta látványosan romlik a fiatalok mentális egészsége, beleértve a depresszió kialakulását és az öngyilkossági gondolatokat is – írták.

Az okoseszközök iskolákban való korlátozása nem újszerű gondolat: Franciaországban már 2018. óta tilos az általános- és középiskolákban a tantermekben és az udvarokon a készülékek használata, kivételt egy vészhelyzet jelenthet, vagy ha a használat oktatási célból szükséges. Hasonló elvek alapján Olaszország és Portugália is bevezette már ezt az intézkedést. Az UNESCO 2023-as jelentése is szigorú fellépést javasol a témában. A szervezet szerint megbízható adatok mutatják, hogy az okostelefon-használat növekedése rontja a tanulmányi eredményeket, az eszközök fizikai közelsége pedig nehezíti a koncentrációt – fogalmaztak.

A FICSAK számos családdal kapcsolatban állva sajnálatos módon szintén tapasztalja az említett káros hatásokat, így teljes mértékben egyetért a szigorítással és örömmel vett részt, illetve osztotta meg tapasztalatait a kormány felkérésére a társadalmi egyeztetésen.

– közölték.