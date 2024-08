Elhagyja a süllyedő hajót az MSZP egyik legsikeresebb polgármestere

Az MSZP alkupozíciója

Őrsi Gergely 2019 óta vezeti a kerületet, június 9-én a szavazatok 69,72 százalékát begyűjtve nyerte meg a polgármester-választást. A politikusnak (aki az MSZP mellett a DK, a Momentum, a Párbeszéd–Zöldek és az LMP támogatásával indult a választáson) a következő öt évben a közgyűlésben is kényelmes többsége lesz.

Bár az új rendszer szerint a Fővárosi Közgyűlésbe nem jutott be, hiszen egyáltalán nem is szerepelt a Karácsony Gergely vezette DK–MSZP–Párbeszéd-listán, az MSZP-nek még így is fájhat a kiválása. Budapesten ugyanis a kommunista utódpárt alkupozícióit eddig jelentősen javította, hogy sikeres, többször újraválasztott polgármestereket tudott a soraiban.

Őrsi Gergely kilépésével az MSZP-nek – Horváth Csaba zuglói távozását követően – csak két regnáló polgármestere maradt Budapesten: Gajda Péter (Kispest) és Tóth József (XIII. kerület).