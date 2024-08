Ezt várja a Fraditól a Midtjylland edzője a keddi BL-selejtezőn

Augusztus 6-án, kedd este 19.15-kor megkezdődik a Midtjylland és a Ferencváros párharca. A továbbjutásról két mérkőzés dönt, az elsőt Dániában rendezik.

„Fifti-fiftis meccsnek néz ki”

Ellenfél-bemutatónkban már leírtuk, hogy a két csapat értéke közel azonos, a dán bajnok keretértéke jelenleg 59,05 millió euró, míg a Fradié 56,68. Ebből persze nem lehet 100 százalékban kiindulni, ez az adat kicsit mégis előre jelezheti az erőviszonyokat. A dánok vezetőedzője, Thomas Thomasberg szerint a két klub hasonló szinten van.

– Egy ideje figyeljük már a Ferencvárost, és most a tapasztalatainkat átadtuk a játékosoknak. A két csapat hasonlít egymásra, de persze vannak különbségek is. Az ellenfélnek jó játékosai vannak a támadó pozíciókban. Pascal Jansennel is találkoztam már, amikor a Randers játszott az AZ-vel. Komoly próbatétel vár ránk, de vannak ötleteim – mondta el a 49 éves dán szakvezető.

– Szeretnénk a lehető legjobb eredményt elérni hazai pályán. Ha a Ferencváros lenne otthon, biztosan támadóbban lépne fel, de szerintem most inkább tartaná majd a labdát, hogy megzavarja a szervezettségünket. Remélhetőleg jó és agresszív lesz a letámadásunk. A Ferencváros hasonló szinten van, mint mi, az elmúlt években volt jó pár csoportkörös meccse, és megjárta a Bajnokok Ligáját is. A keddi összecsapás fifti-fiftis meccsnek néz ki. Várom a találkozást Tosin Kehindével, aki a Randersnél a játékosom volt.

Kehinde és Thomasberg múltja

A 26 éves nigériai támadó, Tosin Kehinde 2023 júliusa óta a Ferencváros játékosa, a nagy áttörés azonban még nem érkezett el számára – eddig mindössze négy tétmérkőzésen kapott szerepet. Igaz, ebből a legutóbbi egy viszonylag friss emlék, Kehinde 85 percet játszott ugyanis a Fradi előző, The New Saints elleni BL-selejtezőjén.

Az ifjúsági játékosként a Manchester City és a Manchester United utánpótlásában is megfordult Kehinde a dán Randers színeiben jóval többször lépett pályára, 2019 és 2023 között 122 mérkőzést játszott a dánoknál. Ez éppen az az időszak, amikor a Midtjylland jelenlegi trénere ott dolgozott, így valóban jól ismerhetik egymást a felek.