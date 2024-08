Ismét cserben hagyta a fővárosiakat Karácsony Gergely

Ezúttal a fővárosi ivókutak állapotát vette górcső alá a Metropol, ugyanis egy olvasójuk arra hívta fel a figyelmet, hogy a Keleti pályaudvar mellett található ivókút borzalmas állapotban van.

Orrfacsaró szagát már messziről érezni, miután régen bebarnult csikkek árválkodnak benne. Azt, hogy mikor takarították utoljára, nem tudni, mint ahogyan azt sem, hogy valaha is működött-e egyáltalán az extrém hőségben különösen is fontossá váló ivókút

– írja a Metropol, majd hozzátették, gyakran a budapestiek sem tudják, sírjanak vagy nevessenek, hiszen inkább az a csoda a fővárosban, ha valami működik.

Fotó: Metropol

Rövid időn belül ugyanis ez már a második olyan ingyenesen használható, hőség idején amúgy népszerű ivókút, amely lassan egy éve nem működik. A Keleti pályaudvar főváros által karbantartott aluljárója az egyik legforgalmasabb pontja Budapestnek, mégsem takarítják a hamutartóvá avanzsálódott, működésképtelen ivókutat.

Fotó: Metropol

Mindeközben Karácsony Gergely 200 millió forintnyi jutalmat osztott ki a fővárosi cégvezetők között, köztük a BKK vezetőjét, az utasokat lepulykázó Walter Katalint is busásan, több mint 11 millió forinttal jutalmazta meg.

Azonban a lap szerint nem a Keletinél lévő aluljáróban lévő kút az egyetlen, ami működésképtelen. A közelmúltban kiderült, hogy a II. János Pál pápa téri közkutat, nagyjából két hónapig nem sikerült üzembe helyeznie a fővárosnak, annak ellenére, hogy ebben az időszakban embert próbáló hőhullám csapott le a fővárosra.

Fotó: Metropol

A II. János Pál pápa tér amúgy is kínos hely Karácsony Gergely számára, itt található ugyanis az a „Példamutató illemhely” amelynek szappanoperába illő kialakításába is beletört a fővárosi vezetés bicskája. Az eset azért is figyelemre méltó, mert a főpolgármester fél évig tartó huzavona után, a helyiek tiltakozás ellenére építtette meg a vécét, a közösségi költségvetés programjaként.

A főpolgármesternek nem csak az ivókutakba és a II. János Pál pápa téren található vécébe tört bele a bicskája. Karácsony Gergelynek ugyanis a büszkesége, a Blaha Lujza téri közvécé is komoly fejtörést okoz, ugyanis az átadása óta rendszeresen működésképtelenné válik. A történet érdekessége, hogy a főpolgármester híres budiszelfije eleve dacból készült, ezzel akarta bebizonyítani az ünnepélyes átadás után néhány nappal, hogy képes a főváros hatékony vezetésére.