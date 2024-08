Jakab Péter is beszállt a kórházi hecckampányba, Rétvári Bence alaposan helyretette

Jakab Péter a kérdéseiben kórházigazgatókat vádol alaptalanul és igazságtalanul azzal, hogy 10-20-30 évvel ezelőtt, amikor a kórházaikat építették vagy felújították, szándékosan nem készítették fel a kórházakat a mostani rekord 40 fok feletti hőségre.

– Ezeket a vádakat visszautasítjuk. Akkor senki nem számított ilyen extrém hőségre, így nem is erre alakították ki az épületeket. Amikor 22 melegrekord dől meg, amikor emberemlékezet óta a leghosszabb és legforróbb időszak van, akkor minden köz- és magánintézményben vagy lakásban is melegebb van, mint máskor. Ha valakinek csak a hergelés a fontos, akkor ilyenkor az időjárás által előkészített terepe van. De ez a megoldáshoz, a józan szakmai vitához nem visz közelebb, csak önös politikai célokat szolgál – hangsúlyozta Rétvári Bence, majd hozzátette: mindenhol az EU-ban a legmodernebb berendezések mellett is nagy kihívásokat jelent a rekordhőségben a műtétekhez szükséges megfelelő hőmérséklet biztosítása.

Az ellenzék előszeretettel példálózik külföldi országokkal, mégis elfelejtik megemlíteni, hogy

a mediterrán országokban évtizedek óta bevett gyakorlat, hogy extrém hőhullámok idején korlátozzák a műtők tevékenységét.

Elsősorban a sürgős, halasztást nem tűrő állapotokat megoldó műtéteket végzik el. Ilyen lehet például egy kizáródott sérv, súlyosabb trauma, illetve a tumorműtétek többsége. Ennek oka, hogy a kórházi légtechnikát Európában jellemzően nem tartósan 40 fok körüli hőmérsékletre tervezték. A kórházi légkezelő berendezések jóval összetettebb rendszerek, mint a háztartásokban fellelhető klímák. Leállásuk esetén pótlásukra alternatív eszközök (műszaki boltokban könnyen és alacsony áron beszerezhető split klíma vagy mobil klíma) sem jöhetnek szóba, mivel a steril sebbe belefújhatják a kórokozókat. Javításuk milliós, cseréjük százmilliós nagyságrendben mérhető – magyarázta Rétvári Bence.