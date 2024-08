Pankotai Lilit szíven ütötte az olimpiai genderbotrány, félti az lmbtq-közösséget

Pankotai Lili, ismert baloldali aktivista is beállt azok közé, akik foggal-körömmel igyekeznek védeni azt az Imane Helifet, akit a Nemzetközi Ökölvívó-szövetség (IBA) a tesztoszteron- és nemi tesztekre hivatkozva kizárt a 2023-as világbajnokságról, mivel szervezetében kimutatták a férfiakra jellemző X- és Y-kromoszómát. Nem mellesleg az algériai lesz a magyar Hámori Luca ellenfele az olimpiai női ökölvívótorna 66 kilogrammos súlycsoportjának negyeddöntőjében.

Pankotai Lili megfejtette a világot az olimpián történteken keresztül

A fiatal pécsi aktivista hosszú bejegyzésben fejtette ki meglátásait a botrányos üggyel kapcsolatban, sok-sok olyan, általa valósnak vélt érvet felvonultatva az algériai bokszoló női mivolta mellett, amelyeket egyébként korábban már hallhattunk a magyar baloldal képviselőitől, legutóbb például a momentumos frakcióvezetőtől, Bedő Dávidtól. Ugyanakkor Pankotai tisztázta, ő nem a sportról, sokkal inkább az általa fontosnak vélt problémákról szeretne szólni.

Azt írta: az algériai bokszoló semmiféle műtéten nem eshetett át, ugyanis ez Algériában illegális. Szerinte pusztán arról van szó, hogy mindenki az lmbtq-közösséget akarja támadni:

Minden ország propagandája az egész lmbtq-társadalmat veszi elő és bélyegzi ezt az esetet a woke előrenyomulásának, merthogy egy férfi (aki amúgy nő) indult a nők versenyében. Az, hogy emberek tényként kezelnek valamit, amit a médiában láttak, hallottak, vagy az alapján fogalmaznak meg véleményt, nem más, mint az önálló gondolkodás teljes hiánya, miközben két kattintás alatt elérhető lett volna mindenki számára az igazság

– olvasható a bejegyzésben.

Pankotai Lili úgy összegzett: – Valaki valahol csinált valamit, amit mi elolvastunk, itt meg ott ebből kialakítottunk egy véleményt, aminek köze nincs a valósághoz, amivel teleokádtuk az internetet, jól fel is bosszantottuk még magunkat mellé és azokat is, akik nem is találkoztak volna ezzel, ha mi nem mérgesítjük fel magunkat tévesen azután azzal, hogy ez megtörtént, a valóság és nyugalom megmaradt annak a pár embernek, akik voltak hajlandóak utánanézni vagy a tájékozatlanságukat vállalva csöndben maradni (ugyanis ez is egy opció amúgy) – írta bejegyzésében.

A magyar baloldalt megosztják a történtek

Ahogy azt a Magyar Nemzet egy külön cikkben is megírta, a momentumos Bedő Dávid is védelmébe vette az algériai bokszolót. A momentumos politikus a közösségi oldalán reagált a széles körű felháborodást keltő ügyre. Bedő Dávid azt írta:

Nő fog nővel boxolni szombaton az olimpián. Ugyanúgy, ahogy egy algériai nő boxolt egy olasz nővel nemrég. Ellentétben azzal, amit jobboldali megmondóemberek állítanak, Helif nő, nem transznemű, nem biológiai férfi. Lánynak született, lányként focizott Algériában, lányként kezdett boxolni is

Ugyanakkor a DK-vezér Gyurcsány Ferenc nem volt elragadtatva a történtektől, úgy tűnik, hogy az olimpiai genderbotrány már neki is túl sok volt.

– olvasható a bejegyzésben.