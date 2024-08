Újabb országos rekord dőlt meg, de ennek semmi köze az időjáráshoz

Az országos rekordot jócskán meghaladó dévérkeszeget sikerült kifognia Meskó Gábornak a Rába-folyóból – bukkant rá az Agroinform.

Azonban ez még nem lesz automatikusan új rekord, ahhoz, hogy hivatalosan is új csúccsá váljon, a Magyar Országos Horgászszövetségnek kell hitelesítenie a fogást, amelyet két másik horgász is tanúsít, és amelyről hitelt érdemlő fényképek is készültek.

Meskó Gábor augusztus 14-én éjszaka fogta ki a Rába folyó magyarlaki szakaszán az eddigi legnagyobb méretű dévérkeszeget, feeder bottal és vastaggilisztával sikerült 23 óra 15 perckor sikerült partra hoznia a 67 centiméter hosszú, 7,250 kilogrammos halat, amelyet aztán visszaengedett a Rábába.