Megszólalt a szakpszichológus, számos érv szól a telefonhasználat iskolai szabályozása mellett

„Tartozunk annyival a gyermekeinknek és fiataljainknak, hogy mindent megteszünk a zavaró tényezők eltávolítása érdekében, és lehetővé tesszük számukra, hogy teljes mértékben jelen tudjanak lenni az iskolában” – idézte közösségi oldalán Orbán Balázs Perczel-Forintos Dórát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezetőjét.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, több európai országhoz hasonlóan szeptember elsejétől hazánkban is egységes, országos szabályozás tiltja, hogy a gyerekek a szükséges feladatokon kívül mobilozással tölthessék az idejüket az iskolákban.

Az új törvény egységes szabályozást hoz létre az iskolák területére be nem vihető és bevihető, azonban használatukban korlátozott tárgyakra vonatkozóan.

A szabályok betartása érdekében a tanároknak és az iskolaőrnek jogosultságuk lesz arra, hogy a tanuló csomagját és tárolóhelyiségét átvizsgálhassák. A szóban forgó tárgyak körét egy későbbi rendelet fogja szabályozni, de a jogszabály alapvetően az okoseszközökre, mobiltelefonokra vonatkozik.

A klinikai szakpszichológus a Mandinernek adott interjújában a mobilhasználat átgondolt és életkorfüggő korlátozásáról beszélt. Hangsúlyozta, a gyermek- és serdülőkori mentális zavarok utóbbi 15 évben megemelkedett arányának a kutatások szerint két fő oka van:

a diszfunkcionális családi működés, valamint a korlátozás nélküli képernyőhasználat.

Szerinte azoknál a tizenéveseknél, akik naponta sok, akár 5–8 órát használják a telefonjukat, hamar kialakul a függőség, ami egyértelműen figyelmi zavarokhoz vezet és rontja a szociális készségek, ezáltal a társas kapcsolatok kialakulásának folyamatát.

Nem példa nélküli a szabályozás Európában

Felidézi, egy brit felmérésben minden harmadik középiskolás diák arról számolt be, hogy a legtöbb órán engedély nélkül használják a mobiltelefont. „A magyar szabályozás a nyugat-európai nagy demokráciákban hatályos jogszabályok sorába illeszkedik, időszerű volt a telefonhasználat iskolákban való betiltása” – hívja fel a figyelmet a klinikai szakpszichológus.

Felhívta a figyelmet arra, hogy Franciaországban 2018-ban, Ausztráliában 2019-ben, Hollandiában idén januárban, Nagy-Britanniában idén februárban lépett életbe a mobiltelefonok iskolákban való tiltásáról szóló rendelkezés. Példaként említi, hogy a brit jogszabály azzal érvel: az iskolának egy biztonságos helynek kell lennie, ahol biztosítani kell minden tanuló számára a tananyag elsajátításához szükséges zavartalan környezetet, a jó társas kapcsolatok kialakításának lehetőségét és

minimalizálni kell az internetes bántalmazás, cyberbullying esélyét.

A szakpszichológus rámutatott arra is, hogy ebbe a szülőket is be kell vonni. Mint fogalmazott, nagyon fontos, hogy a tantestületek ismerjék és fogadják el az érveket, majd utána erről legyen kommunikáció a szülőkkel, hogy ők is értsék az érveket.

Sőt, a gyerekeket is be kell vonni annak érdekében, hogy értsék a korlátozás értelmét és valóban biztonságos hely legyen az iskola

– hívja fel a figyelmet.

Perczel-Forintos Dóra kitért arra is, ugyan az iskoláknak valóban alkalmazkodniuk kell a változó világhoz az oktatásban, a pszichológiai kutatások szerint igenis szükség van arra, hogy ne a mobiltelefont, hanem a fejünket használjuk az emlékezésre.

Azt, hogy a kritikai gondolkozás fejlődne a mobilhasználattól, nem támasztják alá a kutatási eredmények

– hangsúlyozta.

Sok a káros hatás

A szakpszichológus emlékeztetett, az viszont egy bizonyított eredmény, hogy a mobilhasználat eltereli a tanulók figyelmét a tananyagról, a tanárról, és ezáltal romlik az iskolai teljesítmény. Perczel-Forintos Dóra példaként említ egy 2016-os kísérletet, amelyben a Facebook figyelemelterelő hatását tesztelték az osztályteremben. Kimutatták:

noha azoknak a diákoknak, akiket érdekelt a tananyag, kevésbé terelődött el a figyelmük, de még ebben az esetben is a telefonhoz hozzáférők rosszabbul teljesítettek, mint azok, akiknek az előadás alatt nem volt lehetőségük a mobiltelefonhoz hozzáférni.

Mint mondta, a diákok iskolai mobiltelefon-használatának tiltása mellett szóló másik nyomós szakmai érv, hogy az eszköz gátolja a megfelelő szociális készségek és ezáltal társas kapcsolatok kialakulását, ami ebben az életkorban elsődleges fontosságú a mentális egészség szempontjából.

A fokozott mobiltelefonhasználat az online kapcsolattartást erősíti, ami gátolja a valódi, élő kapcsolatok kialakulását, különösen lányok veszélyeztetettek ebből a szempontból

– fogalmazott.

Szerinte a mobilhasználat helytelen használata utat nyit a már említett cyberbullying, vagyis az internetes zaklatás jelenségéhez is, például amikor olyan fotók, felvételek készülnek a fiatalokról, amelyeket aztán zaklatásra használnak a diáktársak.

A professzor szerint fontos ezekben a kérdésekben a szakma társadalmi felelősségvállalása,

hogy megismertesse a túlzott mobilhasználat és a viselkedési függőségek következményeiről szóló nemzetközi pszichológiai kutatások eredményeit.