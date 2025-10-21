2024-ben 73 francia film került bemutatásra Oroszországban.

„A szankcionált és sok iparág által bojkottált ország elengedhetetlen és folyamatosan jelen lévő szereplő a francia filmek exportpiacán” – hívta fel a figyelmet az Unifrance, a francia filmek nemzetközi promóciójával foglalkozó szervezet. A televízió sem marad le, mivel az első állami csatorna továbbra is francia produkciókat sugároz.

Jeremy Zag Miraculous című animációs filmje 2023-ban több mint hárommillió nézővel Oroszországban a legnagyobb sikert aratott francia film lett. Tavaly A Monte Cristo grófja több mint egymillió orosz nézőt vonzott a mozikba, akárcsak az idei Drakula.

Oroszországot Hollywood bojkottálja, a francia politika pedig látszólag szankciópárti

A nagy hollywoodi stúdiók 2022 óta hivatalosan bojkottálják Oroszországot, azonban a francia filmipar nem vonult vissza, sőt, kihasználta a piaci lehetőséget. Franciaország és európai szövetségesei számos szankciót vezettek be Oroszország ellen az Ukrajna ellen indított háború miatt.

A francia filmipar azonban virágzik Oroszországban és szereplői annak ellenére jelen vannak az országban, hogy Franciaország, Macron vezetésével, támogatja az Európai Uniós szankciókat az oroszok ellen.

A Le Figaro arra is felhívta a figyelmet, hogy a filmújdonságokból bőséges a választék a moszkvai mozirajongóknak.

A francia filmek régóta kedveltek

A francia filmek az oroszok számára nyitást jelentenek az általuk mindig is szeretett ország felé. A francia mozi megőrizte népszerűségét, mivel a rajongók továbbra is keresik a „L'Art de Vivre” élvezetét, a francia filozófiát, amely szerint jól kell élni és ki kell élvezni a pillanatot – magyarázta az AFP-nek Joël Chapron, a cannes-i filmfesztivál oroszországi tudósítója, aki „egyfajta kulturális diplomáciáról” beszélt. Egy, a Le Figaronak nyilatkozó orosz nő szerint a francia filmek azért sikeresek – és azért hoznak nagyon sok pénzt a francia filmiparnak Oroszországban – mert honfitársai jobban értékelik a „finom és átgondolt” francia filmeket.

Kultúráink, amelyek évszázadok óta összefonódnak, így folytatják a párbeszédet, amelyet a vezetők felfüggesztettek

– mondta.